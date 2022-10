Juliette conta que foi chamada na escola da mãe: ''Dando trabalho''

Campeã do BBB 21, paraibana Juliette se diverte ao dizer que foi chamada pela coordenação na escola da mãe, Dona Fátima, e revela motivo

A campeã do BBB 21 Juliette (32) usou as redes sociais na noite de quinta-feira, 13, para contar aos seguidores que foi chamada na escola da mãe.

Nos Stories de seu Instagram, a paraibana revelou que foi convocada pela coordenação da escola de sua mãe, dona Fátima Freire, que estava aprontando durante as aulas.

"Quer dizer que eu fui chamada pra escola... a senhora dando trabalho na escola. Não foi, Priscila?", perguntou Juliette para a moça que estava sentada à mesa com ela. "Quer conversar com você sobre ela", disse a moça. "Mas eu sou sua mãe na escola e você não tem nem vergonha, dando trabalho", brincou a ex-sister.

"Eu não to dando trabalho não", rebateu Dona Fátima. "Mainha... tava conversando, é, na sala de aula?", questionou Juliette. "Você quer que chame minha vó ou vai ser eu?", indagou ainda. Aos risos, Fátima respondeu: "É melhor tu!"

