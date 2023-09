Juliano Cazarré rebate críticas após anunciar sexta gravidez da mulher: "Declínio moral"

Juliano Cazarré rebate críticas em publicação nas redes sociais; ator de 'Fuzuê' não gostou das mensagens

O ator Juliano Cazarré fez um longo desabafo nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 6, após sofrer críticas. É que alguns fãs questionaram a decisão do ator de gerar o sexto filho ao lado da esposa. O ator "printou" as mensagens e enfrentou os críticos

"Isso aqui é o puro suco do declínio moral no ocidente. O primeiro comentário é eugenista. O segundo impressiona, pois a pessoa não conhece a nossa família, mas se sente à vontade para falar que temos uma babá para cada filho, o que está longe da verdade", disse ele.

O ator seguiu rebatendo os comentários negativos. "O terceiro comentário é de alguém que se deixou tomar por uma narrativa apocalíptica. Ou seja, na cabeça dela, o mundo está acabando e ninguém mais pode nascer. Só ela, que já nasceu, é quem merece viver. Ah, e as girafas da Amazônia, claro", escreveu ele.

Ao todo, o casal já tem cinco filhos: o mais velho dos irmãos é Vicente (11). Logo depois vem Inácio (10) e Gaspar (4). Eles ainda são papais de suas menininhas, Maria Madalena (2) e Maria Guilhermina (1). O novo bebê anunciado nesta quarta-feira será o sexto filho.

Por que eles tem tantos filhos?

Mas, você sabe por que eles tem tantos filhos? Recentemente, em uma entrevista, o ator esclareceu porque eles vivem a alegria da maternidade quase sem pausas. É que os dois não usam qualquer método contraceptivo.