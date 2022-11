Juliana Paiva homenageia o pai no dia em que ele faria aniversário: "Você vive em mim a cada dia"

Nas redes sociais, a atriz Juliana Paiva recordou algumas fotos com o pai e prestou uma homenagem especial no dia em que faria aniversário

CARAS Digital Publicado em 06/11/2022, às 15h16

Juliana Paiva (29) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial ao seu pai, seu Gilmar, que completaria mais um ano de vida neste domingo, 6.

A atriz compartilhou no feed do Instagram uma sequência de cliques de momentos especiais vividos ao lado do pai, incluindo viagens e idas ao estádio, e afirmou que mesmo sentindo muito a falta dele, nunca vai deixar de comemorar o seu aniversário.

"Feliz aniversário para o melhor pai que eu poderia ter! Hoje celebramos a sua vida, pai! Mesmo machucada pela saudade, tento ressignificar, porque quero te emanar as melhores energias que só o verdadeiro amor pode ofertar e nos fortalecer!", começou a artista.

Juliana completou publicação agradecendo por ter vivido lindos momentos com o pai e se declarou. "Você vive em mim a cada dia! E eu serei eternamente grata pela sua existência e nossa conexão! Tantas lembranças lindas… só posso agradecer pela oportunidade de ter trocado bons e importantes momentos com você! Meu melhor amigo pra todas as horas! Te amo infinito! Muita luz meu amor!", finalizou.

Seu Gilmar, vale dizer, faleceu em setembro de 2019, aos 64 anos, em decorrência de um infarto. Ele passou mal quando estava no apartamento da família, localizado em um condomínio da Barra da Tijuca, zona Oeste do Rio de Janeiro.

Confira a homenagem de Juliana Paiva para o pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paiva (@juulianapaiva)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!