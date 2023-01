Juliana Paes surge agarradinha com os herdeiros e se derrete: "Como são lindos!"

Juliana Paes exibiu um momento especial que viveu ao lado de seus dois filhos, Pedro e Antônio

Amor de mãe! Juliana Paes (43) decidiu fugir do verão chuvoso do Brasil para curtir um clima bem frio nos Estados Unidos, ao lado dos herdeiros, Pedro (12) e Antônio (09), e do marido, o empresário Dudu Baptista (45).

Em um carrossel de fotos compartilhados em sua conta no Instagram na última quinta-feira, 12, a atriz mostrou que está aproveitando as férias com a família em um dos pontos turísticos de Colorado. "Tá frio por aí?? Pela quantidade de casacos vocês já viram que aqui tá muitooo!!!", escreveu na legenda.

Estilosa como sempre, Juliana surgiu nos cliques com um casaco rosa, acompanhado por um tricô. Na sequência de imagens, a artista surgiu agarradinha com os pequenos na paisagem repleta de neve.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "A própria pantera cor de rosa ela!!!!", escreveu um. "O tanto que Juliana Paes é lindaaa, não está escrito.", falou outro. "Como esses meninos são lindoooos!!! Tem a quem puxar essa beleza né", disse um terceiro.

Ainda nas últimas semanas, Juliana Paesganhou um "chega mais" do marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista, enquanto fazia um ensaio de biquíni.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE JULIANA PAES:

Perfeita!

Juliana Paesaproveitou o lindo cenário paradisíaco em Fernando de Noronha para fazer um ensaio fotográfico. A atriz compartilhou uma sequência de cliques em que exibe suas curvas perfeitas ao apostar em um biquíni fininho.

Na publicação, ela confessou que os registros foram feitos em 20 minutos, sem nenhuma produção."Vir a Noronha e não ter uns cliques do @neuronha é um pecado… então eu fiz kkkk!! Mas sério, a gente clicou isso em 20 min num fim de praia, sem produção, sem nada… Caramba, Iapa, agora? Tô descabelada… todo mundo olhando… vou ficar vulgar não? Vambora, bonita, confia!! Não fica mesmo, porque ele é bom gosto, e vibes e o cara mais legal da ilha!!! @zemariasultanum fica com ciúmes não! Kkkkkk", revelou a artista na legenda da publicação.