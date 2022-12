Juliana Paes faz a festa em loja de grife no Shopping do Rio de Janeiro

A atriz Juliana Paes foi às compras em um shopping de luxo no Rio de Janeiro e saiu do local carregada de sacolas

A atriz Juliana Paes (43) aproveitou a tarde desta quarta-feira, 14, para passear e ir às compras em um shopping de luxo localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Esbanjando estilo e elegância, a artista foi flagrada nos corredores do local ao lado do assessor Wander Fernandes, usando um conjunto all Black de alfaiataria composto por um colete e uma calça pantalona. Para arrematar o look, Juliana apostou em uma bolsa de grife, um óculos escuro e um coque clássico nas madeixas.

Durante o passeio, Juliana foi clicada fazendo as compras em uma loja de grife e saiu do local carregada de sacolas.

De barriga de fora, Juliana Paes ostenta tanquinho

Recentemente, a atriz Juliana Paes deu o que falar ao surgir vestindo um look cheio de estilo nas cores da bandeira. Nos registros publicados no feed de seu Instagram, a artista apareceu ostentando sua barriga sarada ao eleger um cropped tricolor e uma calça jeans de cintura alta com abertura nas coxas.

VEJA AS FOTOS DE JULIANA PAES NO SHOPPING DE LUXO:

Foto: Fabrício Pioyani/ Agnews

Foto: Fabrício Pioyani/ Agnews

Foto: Fabrício Pioyani/ Agnews

Foto: Fabrício Pioyani/ Agnews