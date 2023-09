Juliana Paes aproveita almoço em Milão ao lado de amigas: "Chiquérrima"

De passagem por Milão, Juliana Paes aproveita a cidade europeia e almoça com suas amigas; confira fotos!

Nesta sexta-feira, 22, a atriz Juliana Paes mostrou que está curtindo bastante sua viagem à Milão, na Itália. A famosa está no país para um evento de moda e aproveitou para conhecer a cidade europeia e tudo que ela tem a lhe oferecer.

Em seu Instagram, a artista mostrou uma tarde deliciosa ao lado das amigas, incluindo a atriz Sheron Menezzes. Juliana apareceu comendo um delicioso espaguete e pizza, pratos típicos da culinária italiana. "Come, bebê", escreveu a atriz, em italiano, na legenda da publicação.

Ela também posou em frente à Catedral de Milão, que serviu como uma linda paisagem para seus cliques. E é claro que ela recebeu vários elogios nos comentários. "Chiquérrima demaaais, aproveita!", escreveu o ator Júlio Rocha. "Mais linda do mundo", enalteceu a atriz Duda Reis.

"Linda", disse a atriz Marina Ruy Barbosa. "Você tá cada dia mais linda Ju", apontou fã. "Maravilhosa", disparou outro. "Tão bom te ver feliz!!!", declarou mais um.

Confira a publicação:

Juliana Paes renova votos de casamento

No último dia 11, a Juliana Paes surpreendeu seus seguidores ao revelar que renovou os votos de seu casamento com o empresário Carlos Eduardo Baptista. Casados há 15 anos, os dois são pais de dois meninos, Pedro e Antônio. Durante o feriado, a dupla improvisou uma cerimônia para renovar as juras de amor com seus amigos e familiares.

A celebração foi realizada em um sítio, onde eles decidiram usar a capelo do local para renovar os votos. Na ocasião especial, a atriz escolheu um vestido branco transparente e com biquíni branco por baixo. Ao mostrar os registros do momento, ela não deixou de conter a emoção do momento.

"Era só mais um feriado entre amigos e família… mas no meio tinha tbm um aniversário: 15 anos de casamento que eu e Dudu já tínhamos combinado de celebrar depois de tudo. E não é que no sítio que alugamos tinha uma igrejinha? E não é que nossos amigos inventaram uma renovação de votos pra nós? E as crianças se envolveram e cuidaram das flores, e os adultos cuidaram de escalar o celebrante; e um virou DJ, outro virou cerimonialista e videomaker… e meu pai, que anda doentinho, apareceu de surpresa e eu, de repente, me vi tomada por uma emoção de amor, me peguei nervosa e não segurei o choro…", escreveu ela.

E completou: "As flores de plástico da mesa viraram buquês e grinalda e meu coração virou uma pulsão de gratidão e alegria tão genuínas... às vezes o Espírito Santo nos toca assim, de surpresa! @dudu.baptista… que venham mais aniversários e surpresas e amor pra nós, sempre!"