Juju Salimeni abre o jogo sobre rixa com Nicole Bahls, depressão e uso de anabolizantes

Influenciadora e ex-panicat Juju Salimeni fala sobre rivalidade com Nicole Bahls, problemas de saúde e mudanças na aparência

A influenciadora digital Juju Salimeni bateu um papo com a apresentadora Gaby Cabrini e contou detalhes de sua vida pessoal, recordando o início de sua carreira na televisão.

Durante a entrevista, que vai ao ar nesta terça-feira, 08, a musa fitness foi questionada pela integrante do programa Fofocalizando, do SBT, sobre rivalidade com Nicole Bahls, com quem trabalhou na época do Pânico na TV, em 2008.

Segundo Juju, a rixa entre as duas era incentivada pela produção do programa: "Atualmente, não. Lá atrás, sim, existia [a rivalidade]. O que pegava na época era aquilo que eles gostavam de fazer passar pro público. Às vezes, acontecia uma coisa em gravação que eles gostavam de inflamar", disse ela. "Tô super aberta a encontrar e conversar. Tenho certeza que hoje ela deve olhar da mesma maneira que eu e falar 'gente, que besteira'. Acho que vai acontecer ainda, com certeza", afirmou.

Salimeni também comentou sobre a pressão que as panicats sofriam na época. "Eles falavam ‘hoje você está estranha, com uma espinha, e não vai aparecer. Não é para qualquer uma'", recordou. "O público queria ver as panicats, Sabrina Sato... As mulheres davam muita audiência, só que era um programa de homens numa época extremamente machista, então as mulheres não tinham nenhum valor", apontou a empresária, que relatou assédio sofrido nos bastidores. "Escutei de um dos apresentadores 'você sabe que não é bonita, você é gorda, você fica bem de biquíni'. Olhei para ele e falei 'tá bom'. Não me afetava, mas afetava várias outras, as meninas choravam".

Trabalhadora, Juju teve um quadro de depressão por conta da pressão estética no começo da carreira. Ela disse que a mudança para São Paulo a ajudou. "Vim para cá, uma calmaria, é outro mundo. Foi uma fase que eu estava em depressão e, quando vim pra cá, foi uma mudança geral. Eu me curei, tudo mudou".

A influencer ainda comentou sobre os fatores que a levaram à doença: "Meu trabalho sempre foi muito tenso, muita pressão e uma vida muito regrada, muitas viagens e gravando o mundo inteiro. Estive em diversos países gravando as coisas mais loucas. Então foi maravilhoso, amei fazer. Só que eu vivia em constante medo, tensão. ‘Você vai nadar com tubarão’....", lembrou. "Eu gosto dessas coisas diferentes, mas, hoje, não teria feito. Queria trabalhar ali para construir uma carreira. Eu paguei um preço alto para estar aqui hoje. Paguei preços absurdos de estar sempre sob tensão, pressão estética", admitiu sobre o trabalho no Pânico.

Sobre uso de anabolizantes, a famosa entregou: "Já usei muito anabolizante. Hoje em dia eu faço a modulação hormonal para chegar no corpo que eu quero. Não tem como. O que o hormônio faz? Ele otimiza o seu treino a chegar num nível que você não chegaria sem ele. Não adianta tomar e ficar deitado na cama, precisa de peso, academia".

Juju afirma que está muito bem com sua aparência. "Particularmente, me sinto muito mais bonita. As pessoas falam ‘você mexeu no rosto’ e eu não mexi. Se você falar do meu corpo, eu mexi pra caramba. O corpo inteiro. Em relação a treino, eu mudei meu corpo completamente. Eu era magrinha, mas meu bumbum é natural. Eu coloquei silicone. Fora isso, outras cirurgias eu nunca fiz", falou ela, que ainda revelou que quer realizar o sonho de construir família e ser mãe. Noiva de Diogo Basa, a artista falou que pretende se casar após o Carnaval do ano que vem.

Recentemente, Juju Salimeni foi coroada rainha de bateria da escola de samba da cidade de São Paulo Barroca Zona Sul. "Estou pronta para receber a coroa da Bateria Tudo Nosso e selar uma parceria que será de muitos anos se Deus quiser! Muito feliz e honrada", celebrou.

Juju Salimeni revela como construiu fortuna com sua imagem

A musa fitness Juju Salimeni fez seu nome no mundo dos famosos ao iniciar como panicat, em 2008, no extinto programa Pânico na TV. Após anos de seu início como assistente de palco, a influenciadora construiu uma carreira consolidada e até hoje é acompanhada nas redes sociais. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a famosa então falou de seu passado e de seu presente como noiva do fisiculturista, Diogo Basa.

Diferente de muita gente, a apresentadora não nega seu passado e se mostra orgulhosa. Inclusive, a exposição do corpo é assunto recorrente em seu Instagram. Juju Salimeni rebate críticas e assume que exibe mesmo suas curvas saradas, afinal, ela se esforça muito com treino e dieta para isso.

"Não me incomodo nem um pouco, pelo contrário, tenho orgulho do que fui e do que me tornei. Não quero esquecer o passado, estou sempre relembrando inclusive nas minhas redes sociais porque eu vivi um momento histórico na televisão brasileira, uma época em que audiência era gigantesca. Eu amo trabalhar com a minha imagem, com beleza, com o corpo e sempre vou me orgulhar disso", declarou.