José Loreto fala de foto sem roupa ao lado de Jesuíta Barbora

José Loreto relembra foto que viralizou de quando tomou banho de rio sem roupa nos bastidores da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 19h10

O ator José Loreto (37) relembrou os bastidores de uma foto sem roupas ao lado do ator Jesuíta Barbosa (30). Os dois interpretam Tadeu e Jove na novela Pantanal, da Globo, e posaram do jeito que vieram ao mundo durante um banho de rio. A foto viralizou na época que foi postada e, agora, o artista contou sobre quando a imagem foi feita.

“A gente estava no Pantanal há dois meses, num clima de irmandade absurdo, gravando juntos. É normal mergulhar no rio pelado. Não é a piscina da minha casa com a galera. Lá, os corpos não são tão sexualizados como aqui”, disse ele em entrevista ao Jornal Extra. Então, ele completou: “Quando fizemos a foto, baixamos as sungas, nos abraçamos e nos sentimos livres”.

O artista ainda falou sobre descontruir a imagem. “Temos que parar com essa forma bruta de afeto entre homens. São dois amigos abraçados. Acho lindo poder ser frágil e tirar as amarras dessa minha criação machista”, contou.

Relembre a foto de José Loreto e Jesuíta Barbosa: