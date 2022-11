José Loreto é flagrado exibindo físico escultural em praia da Barra da Tijuca

José Loreto aproveitou para curtir o dia de sol na praia da Barra da Tijuca e de quebra exibiu o corpo escultural

O ator José Loreto (38) é considerado o galã de muitas novelas, mas parece que esse título vai muito além da teledramaturgia da Globo. Loreto, que viveu Tadeu, personagem que fez sucesso na nova versão de ‘Pantanal’, aproveitou o clima bom do Rio de Janeiro para passar o dia na praia da Barra da Tijuca com um amigo.

Além de acenar para os paparazzis, ele aproveitou para exibir o físico escultural e fazer a alegria das fãs. Apesar de não estar ao lado da amada nas fotos, o ator continua vivendo um romance instagramável com a apresentadora Rafa Kalimann (29).

José Loreto exibe corpo escultural na praia - Fabricio Pioyani / AgNews

Mas não é apenas o corpo do ator que é alvo de elogios. Na última segunda-feira, dia 21, o artista apareceu em uma foto com um belo de um close, mostrando detalhes de seu rosto.“Oi”, escreveu o ator na legenda da publicação, que teve uma porção de comentários exaltando a sua beleza. Na foto, aparentemente o ator está sem camiseta, usando brincos de argolas em ambas as orelhas e um colar de pérolas.

José Loreto se inspira em Latino para viver novo personagem

José Loreto está se preparando para adentrar um novo mundo, o do personagem Lui Lorenzo e o da música pop, na nova novela das 19h, ‘Vai na Fé’. Lui é “urbano, carioca e vaidoso”, um típico cantor de música pop, que se joga na dança e em músicas sensuais. “Vai ter muito rebolado, muita dança. Ele canta músicas sensuais. Não é funk nem sertanejo. É mais pop. Já gravei quatro canções inéditas em estúdio. Uma delas fala de uma pool party na piscina do Lui”, explicou o ator.

“O personagem já fez muito sucesso, mas há tempos vive das mesmas músicas. Meio que parou no tempo, não se reinventou”, disse José, que revelou ter Latino, Ricky Martin, Luis Miguel e Sidney Magal como principais inspirações para o papel.