José Loreto se inspira em Latino e Ricky Martin para viver novo personagem

José Loreto fala sobre o seu novo personagem de ‘Vai na Fé’ e explica porque suas principais inspirações são Latino, Ricky Martin, Luis Miguel e Sidney Magal

CARAS digital Publicado em 08/11/2022, às 15h57

O ator José Loreto (38) está se preparando para viver um novo personagem, apenas 1 mês depois de se despedir do marcante Tadeu, de ‘Pantanal’. Agora, José viverá em um espectro totalmente diferente, o do personagem Lui Lorenzo e o do mundo da música pop da nova novela das 19h, ‘Vai na Fé’. E em entrevista à colunista Patricia Kogut, do jornal 'O Globo', ele deu mais detalhes sobre o personagem.

Lui é “urbano, carioca e vaidoso”, um típico cantor de música pop, que se joga na dança e em músicas sensuais. “Vai ter muito rebolado, muita dança. Ele canta músicas sensuais. Não é funk nem sertanejo. É mais pop. Já gravei quatro canções inéditas em estúdio. Uma delas fala de uma pool party na piscina do Lui. O personagem já fez muito sucesso, mas há tempos vive das mesmas músicas. Meio que parou no tempo, não se reinventou”, disse o ator, que revelou ter Latino, Ricky Martin, Luis Miguel e Sidney Magal como principais inspirações para o papel.

“Além disso, é muito polêmico e está sempre em tabloides por causa de fofocas. É mulherengo, se envolve com um monte de gente. Até que vai se apaixonar pela Sol”, completou José, referindo-se ao papel de Sheron Menezes, que será a protagonista.

José fala sobre relação de sua filha com Rafa Kalimann

O ator, que assumiu recentemente o relacionamento com a apresentadora Rafa Kalimann (29), também revelou como funciona a relação entre a sua filha Bella (04), fruto do relacionamento com Débora Nascimento, e a sua atual namorada. “Tudo no seu tempo, devagar. A Rafa é um amor. Elas se gostam, se curtem, se divertem. É tudo muito novo. Temos cautela, mas é uma cautela natural. Não tivemos qualquer problema. Bella entende que o papai namora”, explicou ele.

Mas José completa, dizendo que tem cautela: “Fui bem cauteloso para apresentar alguém para ela. Tive outra relação antes (da Rafa). Agora é só ir com um pezinho atrás do outro, sem ansiedade.”