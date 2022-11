José Loreto arranca elogios dos seguidores em foto com close em seu rosto

Ator José Loreto faz carão em foto com close e deixa seguidores sem ar com sua beleza

Nesta segunda-feira, 21, o ator José Loreto (38) decidiu exceder o limite da beleza em suas redes sociais! O artista apareceu em uma foto com um belo de um close, mostrando detalhes de seu rosto.

“Oi”, escreveu o ator na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, aparentemente o ator está sem camiseta, usando brincos de argolas em ambas as orelhas e um colar de pérolas.

“Oi, linda e abençoada semana para você e para Rafa”, disse uma internauta na legenda da publicação. “Tchau”, brincou uma outra fã do artista. “Tá tão lindo José”, exaltou uma terceira seguidora.

Veja a publicação de José Loreto que deixou seus seguidores sem ar com sua beleza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)



José fala sobre relação de sua filha com Rafa Kalimann

O ator, que assumiu recentemente o relacionamento com a apresentadora Rafa Kalimann (29), também revelou como funciona a relação entre a sua filha Bella (04), fruto do relacionamento com Débora Nascimento, e a sua atual namorada. “Tudo no seu tempo, devagar. A Rafa é um amor. Elas se gostam, se curtem, se divertem. É tudo muito novo. Temos cautela, mas é uma cautela natural. Não tivemos qualquer problema. Bella entende que o papai namora”, explicou ele.

Mas José completa, dizendo que tem cautela: “Fui bem cauteloso para apresentar alguém para ela. Tive outra relação antes (da Rafa). Agora é só ir com um pezinho atrás do outro, sem ansiedade.”