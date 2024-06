José de Abreu debocha de ameaça de Murilo Rosa; entenda briga entre atores

O ator José de Abreu reagiu à ameaça de processo feita por Murilo Rosa, após uma troca de farpas entre eles nas redes sociais

O ator José de Abreu reagiu à ameaça de processo feita por Murilo Rosa, após uma troca de farpas nas redes sociais. O veterano afirmou que também considera recorrer à Justiça, alegando ter sofrido prejuízos morais e materiais após a live do artista com Maria Zilda Bethlem em 2020.

O veterano se pronunciou na rede social X (o antigo Twitter) na madrugada desta quarta-feira, 5. "Murilo me processando traz Maria Zilda para o processo. As fotos estão na rede, ele quem postou. A Justiça brasileira vai dedicar seu tempo a julgar meu hálito. Interessante. Meu dentista vai ficar mais famoso", disse.

"Obviamente cabe processo por dano. A live dos dois me causou prejuízos morais e materiais. Não quis processar na época por saber que ela andava dura. Murilo 'murilando' vai ferrar a Zilda. Vida que segue", complementou.

Veja a publicação:

Obviamente cabe processo por dano. A live dos dois me causou prejuízos morais E materiais. Não quis processar na época por saber que ela andava dura. Murilo murilando vai ferrar a Zilda. Vida que segue… https://t.co/Mg8ER0OqmQ — Jose de Abreu (@zehdeabreu) June 5, 2024

Entenda a briga

O desentendimento entre os atores começou quando Abreu relembrou de uma live feita em 2020, em que Rosa conversava com Maria Zilda. A artista, que contracenou com o veterano em Bebê a Bordo (1998), afirmou que ele tinha mau hálito. José se sentiu ofendido e revelou uma suposta traição dela ao então marido, o diretor Roberto Talma (1949-2015), e ampliou suas ofensas a Murilo Rosa.

"É um outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo 'Murilar', ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece", disse ele. Na madrugada de sexta, 31, Abreu revelou que o ator tentou contatá-lo, mas ele desligou assim que o colega se identificou.

No último domingo, 2, o veterano publicou uma foto de Rosa em um estádio com uma camisa do Vasco. Ao lado dele, estava seu pai, Odair Rosa, que faleceu em setembro de 2023, e de seu filho menor de idade. "Chupa, Murilo! Só porrada", escreveu Abeu na legenda da publicação, fazendo referência à derrota do Vasco para o Flamengo no Campeonato Brasileiro de futebol. Após receber várias críticas pela exposição, o artista removeu a publicação.

Rosa, por sua vez, o rebateu nas redes sociais e prometeu um processo. "Inaceitável. O José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família."

"Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas", encerrou ele, na publicação feita no Instagram.