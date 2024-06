José de Abreu e Murilo Rosa dividem opiniões após treta na web; vote

Leitores da CARAS Brasil opinam sobre a discussão entre José de Abreu e Murilo Rosa; confira os resultados parciais da enquete e participe da votação

José de Abreu (78) e Murilo Rosa (53) se tornaram assunto no último fim de semana após trocarem farpas na web. O veterano da Globo provocou o também ator, que por sua vez prometeu levar as ofensas à esfera judicial. Opine de qual lado você está e veja os resultados parciais da enquete feita pela CARAS Brasil.

Até o momento, a briga dividiu opiniões na web. Porém, para os leitores que votaram na enquete, Murilo Rosa está certo em mover um processo contra José de Abreu . O artista, que está no elenco de Beleza Fatal, recebeu 93,9% dos votos, enquanto o veterano ficou com apenas 6,1% das escolhas.

A treta começou quando Abreu relembrou de uma live feita em 2020, em que Rosa conversava com Maria Zilda (72). A artista, que fez par romântico com o veterano em Bebê a Bordo (1998), afirmou que ele tinha mau hálito. Ofendido, Abreu atacou a artista, expôs uma suposta traição dela ao então marido, o diretor Roberto Talma, e estendeu suas ofensas para Rosa.

"Ainda mais numa live com outro merda que, se fosse digno, teria me defendido. Não é à toa que existe na Globo o verbo 'murilar', ou seja, agir como Murilo Rosa. E dele mais não falo, não merece", escreveu ele em seu perfil do X (antigo Twitter), que foi desativado nesta segunda, 3.

Após a publicação, Abreu ainda contou que foi procurado pelo ator, mas que desligou o telefone. A briga seguiu para o último domingo, 2, quando o veterano publicou uma foto de Rosa em um estádio, usando a camisa do Vasco, ao lado de seu pai, Odair Rosa, que faleceu em setembro de 2023, e de seu filho menor de idade.

"Chupa, Murilo! Só porrada", escreveu Abeu na legenda da publicação, referindo-se à derrota do Vasco para o Flamengo no Campeonato Brasileiro de futebol. Após diversas críticas pela exposição, o artista apagou a publicação.

Rosa o rebateu nas redes sociais e prometeu um processo. "Inaceitável. O José de Abreu acaba de postar uma foto minha acompanhado do meu pai, que faleceu há 8 meses, e do meu filho menor de idade. Isso é extremamente baixo e teve a clara intenção de me ofender, de me atacar usando minha família."

"Mas não revidarei. Para isso existe justiça cível e criminal. O desrespeito com meu filho e com a minha dor da perda do meu pai é inaceitável. A sua resposta virá dos órgãos competentes em todas as esferas", finalizou ele, na publicação feita em seu perfil do Instagram.

