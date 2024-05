Altura do filho de Murilo Rosa rouba a cena em foto: ‘Gigante'

Murilo Rosa exibe foto com seu filho mais velho, Lucas, de 16 anos, e a altura do rapaz chama a atenção dos internautas

O ator Murilo Rosa compartilhou uma nova foto ao lado do seu filho mais velho, Lucas, de 16 anos, fruto do casamento com Fernanda Tavares, e um detalhe roubou a cena. Os internautas ficaram impressionados com a altura do rapaz.

O adolescente mostrou que está mais alto do que o pai. A foto foi feita durante uma viagem deles de volta ao Brasil. “Voltando ao Brasil muito bem acompanhado pelo meu filhão”, disse ele na legenda.

Então, os internautas falaram sobre o tamanho do adolescente nos comentários do post. “Ele está bem mais alto do que você”, disse um fã. “Só consegui prestar atenção na diferença de altura de vocês dois”, escreveu outro. “Esse rapaz gigante e lindo é seu filho? Caramba! Parabéns”, declarou mais um. “Gente, chocada com o tamanho do Lucas”, escreveu um fã.

Murilo Rosa relembra história do passado

O ator Murilo Rosa contou uma situação inusitada e desafiadora que passou com a esposa Fernanda Tavares após receber mensagem de uma fã. Ele contou sobre o caso no podcast Papagaio Falante.

Acontece que uma seguidora mandou uma foto completamente nua para o galã e ela chegou aos olhos da amada dele. Ele explicou que a esposa não costuma revirar o celular dele, mas foi bem na ocasião que ela precisou fazer algo.

"Teve uma vez que ela mexeu no meu telefone... Mas ela nunca foi uma pessoa de pegar o telefone, vasculhar... Ela viu uma coisinha... Mas o que acontece? O direct é uma loucura, você recebe [nudes]...", começou o ator.

"Como ela não fica vendo essas coisas, sempre tem [nudes enviados por fãs], mas eu não sou um cara que fala: 'olha aqui amor o que estou recebendo'... [Nesse dia] ela viu um negócio desses, não tinha nada escrito, só estava uma imagem. Expliquei para ela. Ela sabe que [sou] uma pessoa que tem fãs e as pessoas mandam coisas", declarou.