Jornalista faz acusação contra mascote do Inter. Entenda o que aconteceu

Jornalista acusa o homem que interpretou o mascote do Inter de importunação sexual em jogo de futebol

A jornalista Gisele Kümpel fez uma acusação contra o homem que usava a fantasia de mascote do time de futebol Inter. Ela registrou um boletim de ocorrência contra o funcionário do time por importunação sexual.

Ela estava trabalhando em um jogo de futebol quando percebeu que o mascote estava fazendo gestos em sua direção e que disse que ele a abraçou em um momento inesperado. “Deu o gol do Inter, ele parou do meu lado e simplesmente me abraçou, ficou abraçado em mim. Mesmo com a máscara ele empurrou minha cabeça, fez menção de dar um beijo. Consegui escutar o estalo do beijo e senti o suor dele”, disse ela, segundo o site Globo Esporte.

Nas redes sociais, ela desabafou sobre o ocorrido. “O Grenal lamentavelmente terminou num BO para mim. Importunação sexual pelo mascote do Internacional. Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos. Vou até o fim para que mais nenhuma mulher passe por isso”, disse ela.

O caso está sendo apurado pela 1ª Delegacia da Mulher de Porto Alegre.

O Grenal lamentavelmente terminou num BO pra mim.

Importunação sexual pelo mascote do @SCInternacional



Mais um dia a mulher querendo fazer seu trabalho no futebol e sofrendo com isso com alguns idiotas que são criminosos.



Vou até o fim pra que mais nenhuma mulher passe por isso pic.twitter.com/UVTtBaBpnR — Gi Kümpel (@Gikumpel) February 26, 2024

O caso Daniel Alves

O jogador de futebol Daniel Alves já recebeu a sentença do julgamento de acusação de abuso sexual de uma mulher em uma boate na Espanha. Nesta quinta-feira, 22, a juíza do caso revelou que ele foi condenado a 4 anos e 6 anos de prisão. Agora, a advogada dele, Inés Guardiola, se pronunciou pela primeira vez sobre o resultado do processo.

De acordo com a imprensa espanhola, ela disse que vai recorrer da sentença e que vai se encontrar com o cliente ainda nesta quinta-feira. “Neste momento, só posso dizer que vamos recorrer da sentença. Continuo acreditando na inocência do Sr. Alves. Tenho que estudar a sentença, mas já adianto que vamos recorrer”, disse ela.

Então, ela comentou: “Alves está inteiro. Quatro anos e seis meses é melhor que nove ou 12 anos, que a acusação pedia, mas acredito na inocência de Alves e vamos recorrer”.

Daniel Alves está detido desde janeiro de 2023 na Espanha. O julgamento aconteceu no início de fevereiro e durou três dias, com a apresentação dos depoimentos dos envolvidos e suas testemunhas. Além disso, o atleta pagou uma multa de R$ 900 mil - cerca de 150 mil euros - para a justiça em forma de indenização para a vítima do abuso sexual e isso foi visto como um atenuante da pena.