Jon Vlogs: Milionário aos 24 anos, influenciador 'passa o rodo' na Farofa

Saiba quem é Jon Vlogs; sucesso nas redes sociais e com um patrimônio milionário, jovem já ficou com ao menos quatro famosas no evento

Ele tem mais de 14 milhões de seguidores nas redes sociais e está sempre cercado de belas mulheres, carros de luxo e amigos famosos. Quem segue o influenciador Jon Vlogs já deve ter notado que ele leva uma vida de milionário.

E não é só a vida: a canta bancária do rapaz também é recheada. É que ele é sócio de uma agência que cuida da carreira de vários influenciadores. Com dois sócios, a Hypebud soma quase 100 milhões de seguidores nas principais redes sociais de seus agenciados e fecha contratos vultuosos todos os meses.

Segundo números do próprio influenciador, a empresa já está faturando cerca de R$ 100 milhões ao ano, um número que a coloca entre as líderes do seguimento. Recentemente, ele inclusive contou que teve uma vida tranquila porque o avô ficou milionário muito cedo, o que facilitou sua trajetória.

"Meu avó criou uma empresa em Macaé, que consertava rebocadores, o barco que pega as plataformas para levar. Na cidade, não existia outra. Ele criou a primeira. Meu avó foi visionário, ele sempre foi bom com máquinas", declarou ele.

Jon Vlogs também tem fama de pegador

Nos últimos meses, o nome do influenciador tem aparecido com frequência na mídia. Isso porque ele tem se envolvido com belas mulheres, relacionamentos que muitas vezes também são marcados por polêmicas. Quando namorou a influenciadora Emilly Garcia, o relacionamento terminou com muita troca de acusações.

Nesta semana, ele foi o destaque da "Farofa da Gkay" ao ser flagrado aos beijos com várias famosas. Só na primeira noite do evento, ele foi clicado com a ex-BBB Flay, a DJ Nathi e a influenciadora Mayara Maia. No dia seguinte, nem a cantora Valesca Popozuda escapou da lábia do bonitão.

