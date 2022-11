Jojo Todynho surge de look justinho com recortes para festa: ''Halloween divórcio''

Cantora Jojo Todynho faz festa de Halloween após assinar papelada do divórcio com o militar Lucas Souza

Após assinar oficialmente a papelada de seu divórcio, a cantora Jojo Todynho (25) decidiu fazer uma festa para comemorar na noite de quinta-feira, 03.

Celebrando o fim do casamento com o militar Lucas Souza, a famosa compartilhou registros da festa que organizou depois da separação. Em seu feed no Instagram, ela mostrou que a comemoração foi em clima de Halloween.

Jojo escolheu um look todo preto, um macacão justinho com recortes e amarração em toda a lateral do corpo, deixando à mostra uma de suas pernas torneadas e parte do bumbum.

"Halloween divórcio fantasy A Festa!!!", escreveu Jojo Todynho ao legendar a publicação.

"Maravilhosa! Feliz aniversário minha flor", desejou Cris Vianna, já que Jojo disse que era a festa de "renascimento" dela. "Nem me chamou", disse Giovanna Antonelli. "Deusa", exaltou Thaynara OG. "Incentivo para muitas mulheres. Não chore pelo ex, faça uma festa, beba, curta a vida", refletiu uma seguidora. "A mulher é uma máquina de ser feliz!!!! Nada abala a mamacita", comentou outra.

Jojo assinou o divórcio e mostrou nas redes sociais. “Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já me decepcionei tanto. Já estou acostumada a me decepcionar, ser a vilã e ser acusada. Muitas vezes eu prefiro manter o silêncio e ter paz do que ter razão. Esse tem sido meu lema, e não é fácil”, confessou a cantora.

“O Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, não é o Lucas por quem um dia me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo a ele toda a felicidade do mundo. Uma mulher quando toma sua decisão, não tem quem a faça voltar atrás”, acrescentou.

A artista ainda explicou o motivo da festa: “Para celebrar esse momento de muito aprendizado na minha vida, hoje renasce uma nova mulher, uma nova Jordana. E é por isso que hoje estou fazendo ‘Halloween Fantasy do Divórcio: A Festa’. Vou comemorar meu renascimento porque botei o meu cropped e reagi”.

Confira a festa de Jojo Todynho após divórcio:

Jojo Todynho flagra o ex-marido com outra em balada

Após separação, a cantora Jojo Todynho usou as redes sociais para se pronunciar após ver uma polêmica com seu nome nas redes sociais. A funkeira surgiu visivelmente irritada depois do colunista Leo Dias, do Metrópoles, ter noticiado que ela flagrou o ex-marido, Lucas Souza, com uma mulher na boate Vitrinni Lounge na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso teria acontecido no dia em que os dois anunciaram oficialmente a separação. De acordo com o colunista, Jojo teria ficado chocada e teve uma crise de choro.

Na terça-feira, 01, Jojo se manifestou e explicou o que aconteceu, mas momentos depois, apagou os vídeos de sua rede social. “O Lucas tentou arrumar tumulto comigo na Vitrine e os seguranças tiraram ele. Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio. Amor, isso pra mim não é prêmio nenhum, porque de tantas p*cas que eu já sentei, eu fazia um avião para ir para os Estados Unidos. Eu não vou ficar chorando por causa de homem”, começou falando.

