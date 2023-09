Jojo Todynho se pronuncia após ser acusada de tirar criança africana da família: "Vou ajudar"

Jojo Todynho se pronuncia após ser acusada pelos fãs; artista disse que quer adotar o menino que conheceu em Angola

A cantora Jojo Todynho surgiu nas redes sociais nesta terça-feira, 12, para rebater as críticas que está sofrendo após revelar publicamente o desejo de adotar uma criança que conheceu em Angola, na África. A artista gerou polêmica.

Isso porque muitos fãs acusaram a famosa de "tirar" a criança de sua família. Ela então fez um esclarecimento e disse que pediu um levantamento para entender se a criança é criada por alguém.

"Vocês estão perguntando se o Francisco não tem família. Gente, eu não sei, por isso que eu pedi para fazer um levantamento. Eu não sei a situação que ele vive, vamos perguntar para a família se eles aceitam eu adotar ele, para dar uma vida melhor, uma estrutura, algo que eu não sei como é a situação deles. Pelo que eu estive no colégio, não é uma situação fácil", afirmou ela.

Jojo Todynho ainda esclareceu que vai ajudar o pequeno mesmo que não consiga a autorização para a adoção. "Se a família disser que não, eu vou ajudar ele. Eu viro madrinha dele e abençoo ele daqui. Sempre que eu estiver em Angola, de certa forma, vou estar presente na vida dele, porque foi algo que eu não sei explicar", disse,

Ao final, ela ainda criticou a burocracia na fila de adoção. "Vocês sabem o que é conexão? Outra coisa, vocês sabem como é um processo de adoção no Brasil? Minha irmã [de criação] ficou sete anos na fila", disparou ela.

Vale lembrar que Jojo Todynho sempre teve o sonho de ser mãe. Ela inclusive passou recentemente por uma cirurgia bariátrica para poder se tornar apta a engravidar.

DELICADO! Jojo Toddynho citou Glória Maria como inspiração para adoção, e dá pra notar também, a semelhança da fala de Jojo, com o depoimento de Gio Ewbank sobre sua experiência de adoção. No caso de Jojo, porém, a criança que ela quer adotar, não é órfã. pic.twitter.com/rQK4mp3cdi — Keeping Up Project (@keepingupprjct) September 12, 2023

Jojo Todynho exibe sua nova silhueta

A cantora Jojo Todynho apareceu com a sua nova silhueta em destaque apenas um mês após passar pela cirurgia bariátrica. Neste final de semana, a estrela se arrumou para curtir a noitada e surgiu com um modelito justíssimo e com transparência.

A estrela usou um body preto transparência com meia calça combinando. O look justo ao corpo mostrou que ela já está mudando suas curvas durante o processo de emagrecimento. A artista passou pela cirurgia bariátrica no mês de agosto.