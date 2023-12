Jojo Todynho se explica ao dar mini panetone aos funcionários: "Ganham bem"

Jojo Todynho se explica ao dar mini panetone aos funcionários; ela explicou que poderia "não dar nada" porque eles "ganham bem "

A cantora Jojo Todynho publicou um desabafo nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 22. É que ela foi criticada por dar um "mini panetone" de presente para seus supostos funcionários. A artista explicou a situação.

"Agora que parei tudo. Estou numa correria. Mas vi que as pessoas estão falando que eu dei um mini panetone e R$ 100. Deixa eu falar uma coisa para vocês, os meninos que trabalham na minha casa são maravilhosos, mas eles prestam serviço na minha casa, não são meus funcionários", explicou.

Segundo ela, rodos são muito bem pagos. "Eles recebem muito bem. Eu poderia simplesmente não dar nada. Dei uma lembrança de coração. Na vida do trabalhador, R$ 100 ou R$ 50 faz muita diferença. Está bom", continuou.

Jojo Todynho ainda rebateu os comentários negativos. "Não confundam as coisas. Vocês não estão dando nem um palito para ninguém, não estão comprando nem a bala do sinal para ajudar o trabalhador... Mas ficam reclamando. Eu quis dar só um brinde, sabe aquela coisa, 'um bolinho, mas não é festa'. Beijo que tenho muita coisa para resolver", finalizou.

🚨AGORA: Jojo Todynho responde internautas que a criticaram por ter presenteado seus funcionários com um mini panetone e R$ 100.



Internautas compararam os presentes de Jojo com os de Deolane, que deu R$ 10 mil para cada um dos seus funcionários. pic.twitter.com/88L099SHKf — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) December 23, 2023

Árvore de Natal também gerou críticas

A cantora Jojo Todynho não ficou quieta ao ver uma crítica sobre a decoração de sua árvore de Natal. Em sua rede social, ela postou um vídeo exibindo como ficou o objeto montado por uma especialista e surgiu radiante com o resultado.

A famosa pediu uma grande árvore repleta de enfeites exuberantes. Bolas e até ursos de pelúcia fizeram parte da decoração, que acabou sendo criticada por uma internauta. A pessoa escreveu que achou exagerada a escolha e um dinheiro gasto desnecessariamente.

"Pelo amor de Deus, Natal não é montar árvore com um tanto de enfeite desse que não tem nada haver com Natal tanto dinheiro gastado numa besteira dessa que colocar a representação do Natal na sua casa monta um Presépio ele sim representa o Natal um lugar tão simples e singelo onde nasceu nosso senhor é espero que esse ano ele nasça novamente mas no coração de todo povo que precisa da sua presença", escreveu a mulher.