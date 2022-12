Jojo Todynho relembra atitude que assustou ficante após noite de sexo: “Uma perturbação”

A cantora Jojo Todynho comentou em entrevista sobre atitude que teve com ficante no pós-sexo que assustou o rapaz

Nesta última segunda-feira, 19, Jojo Todynho surpreendeu ao relembrar uma atitude pós-sexo que teve com ficante.

Em entrevista ao podcast “C/Alma”, a cantora estava comentando sobre machismo e sexualidade, e disse: “Um amigo falava que eu tenho tesão de homem. E eu levava na brincadeira, ria, mas um dia eu perguntei pra ele o porquê”.

A artista relembrou que o amigo teria dito que ela estaria sempre “pegando e jogando fora” os homens com quem se relacionava. “Eu não jogo ninguém fora, só entendi que eu quero gozar e ser feliz”, pontuou.

Jojo então contou para a apresentadora Mariana Goldfarb, de onde teria surgido essa opinião que recebeu do amigo: “Foi porque eu fiquei com o amigo dele. Ele estava na balada, o vi com o garoto e falei: ‘eu quero ele, manda ele vir pra cá [casa da Jojo] agora’. Já eram umas três e pouca da manhã. O menino foi e o pau quebrou”.

Após a madrugada de prazer, a dona do hit “Que Tiro Foi Esse” tomou uma atitude que surpreendeu o ficante: “Falei pra ele: ‘Tá feliz? Agora, tchau. Quero dormir sozinha na minha cama, em paz’. Quero macho na minha cama? Tô fora”. A vencedora de A Fazenda 12 ainda comentou: “Foi uma perturbação, ele falou pro cara [amigo da Jojo]: ‘Ela me tratou igual pano’”.

Jojo ainda deixou claro que não repetiria a noite com o rapaz e explicou o motivo: “Falei pra ele: ‘Amor, foi só um pente e rala. Não pego mais de duas vezes a mesma pessoa. Estou sem agenda’. Eu sou livre”.

Autoestima!

Ainda no podcast com Mariana, Jojo comentou sobre autoestima. A cantora falou sobre as críticas que são feitas em relação ao seu corpo e afirmou que não se rebaixa em relação a outras mulheres que acha bonita.

“Eu tenho dinheiro, mas eu vou embora e tudo isso vai ficar. Não existe só mulher que veste 36 e 38. Parem com isso. Quando estou do lado da Gracyanne, minha musa, me sinto tão gostosa quanto ela. Sou fã e admiro. Se não tiver união, a gente vai sofrer até ganhar um pouco a mais e a sociedade entender que ele nos deve respeito”, disse ela.