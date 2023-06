Jojo Todynho gera polêmica ao falar da filha do namorado: "Não quero na minha casa"

Jojo Todynho gera polêmica com declaração sobre a criança; ela também detonou a ex de seu namorado

A cantora Jojo Todynho deu uma opinião polêmica nesta quarta-feira, 14. Nas redes sociais, ela criticou a ex-mulher de seu novo namorado, Renato Santiago. Segundo ela, Kaila Oliveira está mentindo quando acusou o ex-marido de abandoná-la durante a gravidez e de pagar valores muito baixos de pensão alimentícia.

"Eu não tenho que esconder nada de ninguém, eu acho que as pessoas não podem comprar histórias baseadas em mentiras. Existem hoje comprovantes, prints de conversas, que podem se provar. Fica feio, resguardem o filho de vocês, não usem para aparecer na internet", disparou ela.

A apresentadora ainda disse que quem está sendo prejudicada é a filha do ex-casal. "Quem sofre com isso é a criança. Ele sempre fez, mas agora o juiz vai determinar. Ela acha que, por conta de outras pessoas, porque ele tá comigo, que [vai ser diferente]. Não vai. Ele é assalariado, amor. Tira a venda dos seus olhos e para", disse.

Jojo Todynho então disse que não vai querer a criança dentro de sua casa . "Sua filha poderia ter muito mais, porque se eu faço por pessoas que eu nem conheço, imagina conhecendo. Mas me desculpem, eu não quero dentro da minha casa. Que ele pegue, leve pra casa da avó, fique lá o final de semana inteiro, mas eu não quero. Sabe por que? Eu vou querer fazer tudo, dar de tudo, e daqui a pouco, do jeito que a mãe é, daqui a pouco a criança cresce e ela tá olhando a minha casa para dar informações. Eu sei bem do seu caráter", disparou.

"Eu quero viver em paz. Vocês que defendem e compram barulho de histórias que não conhecem o outro lado, não se enganem com sorrisos. Coringa mata rindo. Não se enganem. Demonstrar amor para mim é atitude. Eu não vou permitir que as pessoas fiquem na internet me atacando a troco de nada, falando merda. (...) Se eu tiver que passar por cima igual trator, eu vou passar. Acabou a Jojo boazinha".

Jojo Todynho é surpreendida por notícia trágica após o Dia dos Namorados:

Embora tenha assumido seu novo relacionamento com Renato Santiago recentemente, Jojo Todynho não teve um dia dos namorados muito agradável. É que a cantora recebeu uma notícia triste logo após jantar com o amado. Ela perdeu o tio, que estava lutando contra o câncer. Nas redes sociais, a artista fez um desabafo para lamentar a partida do familiar.