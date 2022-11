Jojo Todynho diz que está na melhor fase e conta sobre novos projetos: ''Tenho muito ainda para conquistar''

Cantora Jojo Todynho comenta sobre seu programa, 'Jojo Nove e Meia', 'Central da Copa', planos da carreira e ressalta importância do amor-próprio

Andrea Paiva Publicado em 16/11/2022, às 13h13

Focada no trabalho, a cantora Jojo Todynho (25) está com a agenda cheia e garante que está vivendo sua melhor fase!

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a artista falou sobre os novos projetos que estão chegando e a importância da autoestima, além das críticas que recebe nas redes sociais por conta de sua aparência.

Atualmente, Jojo comanda o programa Jojo Nove e Meia no Multishow, e ao ser questionada sobre as entrevistas, ela citou o ator Cauã Reymond (42), que é seu amigo pessoal, e a parceria com a DJ Taty Zatto (40).

“É sempre uma festa gravar o programa. Todas as entrevistas foram marcantes. Cauã Reymond, por exemplo, é um grande amigo que quero levar pra vida! A DJ Taty Zatto que é residente no programa, tem uma sintonia incrível comigo, a gente se entende no olhar.”

Na nova temporada da atração, ela também recebeu nomes como Grazi Massafera (40), Deborah Secco (42), Lília Cabral (65), Majur (27), Jonathan Azevedo (36), Valeska Popozuda (44) e Vitão (23).

A agenda de trabalho da artista está daquele jeito, cheia de novidades para os fãs e muito trabalho. Durante a Copa do Mundo 2022, ela vai participar da Central da Copa ao lado de Alex Escobar (48).

Flamenguista de coração, a famosa brincou ao comentar sobre as expectativas para o programa, que ainda conta com o ex-atacante do Fluminense Fred Guedes (39), o jornalista do Segue o Jogo, Lucas Gutiérrez, e o humorista Marcelo Adnet (41). “Eu amo futebol e quem me acompanha sabe disso. Acho que esse programa vai ser incrível! Ao lado do Escobar e do Fred Bangu vai virar."

Sobre os planos profissionais, Jojo garantiu que está na sua melhor fase após o fim do casamento com o militar Lucas Souza (21). “Estou vivendo a melhor fase da minha vida e tenho muito que agradecer a Deus por isso. Tenho muito ainda para conquistar e pra isso, preciso ter foco e determinação. Saber que preciso abrir mão de muita coisa pra me dedicar à minha carreira, mas lá na frente vai valer a pena.”

Amor-próprio é tudo!

Vaidosa, Jojo ressaltou que o amor-próprio é tudo. “Eu sou vaidosa porque eu me amo muito! Eu tenho que ser a primeira a me amar porque é aí que começa tudo! Me cuido pra mim mesma, primeiro sou eu que preciso olhar no espelho e me achar gata, depois é cada um com seus problemas", brincou, aos risos.

A artista é inspiração e referência para as mulheres, principalmente em relação à aceitação do corpo. Ela falou sobre as críticas que recebe nas redes sociais por conta de sua aparência e garantiu que não se abala com as mensagens negativas. “Eu não tenho a menor preocupação com o que pensam sobre mim. Sou muito verdadeira no meu jeito de ser e meu amor-próprio está sempre em dia", disse ela.

"Impossível ser unanimidade na vida, imagina na internet! Eu quero é ser espelho pra quem sonha em vencer na vida, quero que as pessoas acreditem que podem chegar onde sonham mesmo que ninguém leve fé!”, declarou ainda.

Recentemente, também surgiram notícias de que Jojo teria um quadro no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga (73). Ao ser perguntada sobre o projeto, Jojo respondeu que não pode falar sobre o assunto.

Confira fotos de Jojo Todynho:

