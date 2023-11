Joelma faz mistério sobre nova parceria musical para 30 anos de carreira: 'Incrível'

Em entrevista à CARAS Brasil, durante o Prêmio Multishow, Joelma contou que fechou uma nova parceria para seu DVD de 30 anos de carreira

Joelma (49) está completando 30 anos de carreira. Em comemoração, ela vai gravar um DVD especial. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o Prêmio Multishow, que aconteceu na noite desta terça-feira, 7, no Rio de Janeiro, a cantora fez mistério sobre uma nova parceria musical para o projeto. "Incrível".

"Pois é, 30 anos de carreira! Não imaginava, pensei que eu não ia estar mais no meu salto, dançando e cantando. Graças a Deus estou maior do que nunca", afirmou ela. A artista ainda contou alguns detalhes e o que o público pode esperar desse novo DVD. "Muitas participações, ainda vai ter uma que vai surgir que a gente fechou ontem... Fechou aqui! O prêmio rendendo! E a gente vai anunciar amanhã ou depois. Está bem legal. Muita gente bacana, o show está incrível, as músicas, os figurinos...".

Joelma foi uma das artistas que abriu o Prêmio Multishow. Mesmo não concorrendo a nenhum dos prêmios, a cantora fez sucesso na web ao apresentar a música Voando pro Pará. A abertura da 30ª edição da premiação uniu diversos gêneros musicais. "É isso que eu acho legal, o encontro de todas as tribos, músicas diferentes. Onde a gente também faz muita amizade e é daí que surgem as parcerias, os grandes feats! Isso é muito interessante", celebrou ela.

SABRINA SATO FOI A APRESENTADORA DO PRÊMIO MULTISHOW

Sabrina Santo (42) comandou a premiação pela primeira vez. "Vocês ficam perguntando: 'O que essa mulher já não fez nessa vida?' Está aí uma coisa que eu não fiz, primeira vez no Prêmio Multishow! Então a gente tem que vir arrasando! A primeira vez a gente pode não ter tanta experiência, mas a gente usa o que a gente tem (risos). Vamos brilhar, se divertir, vamos se jogar!".

Ela também vai apresentar um novo reality no Multishow ao lado de João Vicente De Castro (40), seu ex-namorado. "Minha primeira vez apresentando um programa com o João Vicente, que tem muita história. Acho que a gente vai usar do que deu certo e do que não deu certo com a gente, resolver muitas questões também que a gente já viveu. Claro que é antiga", disparou ela.