Após problemas de saúde, Joelma anuncia retorno aos palcos: "Voltei"

Afastada dos palcos desde julho por problemas de saúde, a cantora Joelma anuncia retorno de sua carreira após melhora

Em julho deste ano, a cantora Joelma anunciou uma pausa em sua agenda de shows após passar mal em uma de suas apresentações. A artista foi diagnosticada com sinusite bacteriana, que lhe manteve afastada de sua carreira por um tempo para cumprir seu tratamento.

No entanto, Joelma já está de volta! Neste domingo, 20, a cantora usou suas redes sociais para anunciar seu retorno. Ao som de sua música Dançando e Beijando, ela falou mais sobre o assunto com um sorrisão no rosto. "Oi babys, olha quem apareceu por aqui! Voltei. Saudades de vocês. Pois é, vamos se encontrar? Beijo", disse a loira no vídeo.

Na legenda da publicação, a cantora aproveitou para gratificar o público pelo apoio que recebeu durante sua recuperação. "Oi babys! Apareci aqui pra vocês! Primeiramente, quero agradecer vocês. Muito obrigada pelas orações, pelo carinho, pelo amor, por tudo! Eu senti tudinho daqui!", iniciou ela.

Logo em seguida, Joelma deu mais detalhes sobre seu primeiro show de volta. "E segundo. Tenho uma notícia: dia 1 de setembro estou de volta pra gente matar essa saudade. Espero todo mundo! Um beijo! Amo vocês muitão, nunca se esqueçam!", finalizou a artista.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joelma (@joelmaareal)

O que aconteceu com Joelma?

Ao surpreender os fãs com o anúncio de sua pausa na carreira em julho, Joelmaadmitiu que estava enfrentando sequelas da Covid-19 nos últimos anos. Isso teria lhe levado a decidir ficar afastada dos palcos por tempo indeterminado para se recuperar 100%. A artista já foi diagnosticada cinco vezes com coronavírus.

Em entrevista ao Fofocalizando, a assessoria da cantora revelou que ela enfrentou uma gripe forte, complicada pelas sequelas da Covid-19. "Existem dias bons e dias ruins, como muitas pessoas que passaram pela Covid. Como ela pegou uma gripe bem forte recentemente e ainda tem as sequelas, eles não tem essa previsão”, informou a repórter Gaby Cabrini no programa.

Com o diagnóstico de sinusite bacteriana, Joelma precisou ser internada para fazer seu tratamento no hospital, seguindo com os cuidados em casa logo depois. Embora o quadro seja muito comum no período de inverno, as sequelas do coronavírus tornaram os sintomas ainda mais difíceis de serem lidados.