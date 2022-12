Joaquim Lopes lamenta saudade do pai, que faleceu em 2021: ''Quis te ouvir hoje''

Apresentador e ator Joaquim Lopes comenta sobre a falta que sente do pai, Antônio Lopes, que morreu aos 88 anos em agosto de 2021

O ator e apresentador Joaquim Lopes (42) emocionou os seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira, 21, ao recordar com carinho de seu pai.

Na publicação, ele comentou sobre a saudade que sente de Antônio Lopes (1933-2021), que faleceu aos 88 anos de idade em agosto de 2021 após ficar 38 dias internado com covid-19. O marido de Marcella Fogaça resgatou um vídeo em que Seu Antônio aparece ao lado dele dentro do carro, falando ao telefone.

"Acordei com tanta saudade…. Quis te ouvir hoje já muitas vezes. Quando eu consigo silenciar tudo (não é fácil), te ouço, e meu peito acalma. Te amo Capo!", declarou Joaquim Lopes no post.

Em agosto, Antônio faria 89 anos se estivesse vivo, e Joaquim fez questão de lembrar a data de aniversário do pai com homenagem na web. "Seriam 89 anos hoje. A gente ia tá junto tentando resolver onde seria o almoço. Sua resposta seria: “Onde a sua mãe quiser!” Eu sinto sua falta todo dia… A paternidade é a coisa mais linda e mais solitária que existe. No sentido de que todo pai, quando o nasce o primeiro filho, é único nessa função, e você esperou eu virar pai pra ir embora, para que eu assumisse esse lugar totalmente", começou escrevendo.

Confira a publicação de Joaquim Lopes sobre o pai:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Joaquim Lopes (@joaquimlopesoficial)

Gêmeas de Joaquim Lopes esbanjam fofura durante a Copa

A cantora Marcella Fogaça encheu seu feed de amor ao mostrar como foi um dos jogos do Brasil na Copa do Mundo 2022 na companhia da família! A esposa do apresentador Joaquim Lopes publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que as filhas gêmeas Pietra e Sophia, de um aninho, surgiram usando roupinha da seleção brasileira para torcer pelo país.

Nas imagens, as pequenas esbanjaram fofura ao surgirem falando "Brasil" e a mamãe coruja se derreteu pelo momento, mostrando também a farra das garotinhas pela câmera posicionada na sala de casa. "Foi moleza assistir o jogo em casa hoje! (Vejam até o final). A melhor copa de toda nossa vida com certeza já é essa!!! SEGURA essas fofuras torcedoras!!! Vai Brasiiiil", disse Marcella Fogaça na legenda.

