Gêmeas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes esbanjam fofura na torcida pelo Brasil: ''Melhor Copa''

Cantora Marcella Fogaça encanta ao postar vídeo das filhas gêmeas, Pietra e Sophia, com roupinhas do Brasil e torcendo pela seleção

A cantora Marcella Fogaça encheu seu feed de amor ao mostrar como foi o jogo do Brasil na Copa do Mundo 2022 na segunda-feira, 28, na companhia da família!

A esposa do apresentador Joaquim Lopes (42) publicou um vídeo em seu perfil no Instagram em que as filhas gêmeas Pietra e Sophia, de um aninho, surgiram usando roupinha da seleção brasileira para torcer pelo país no jogo contra a Suíça.

Nas imagens, as pequenas esbanjaram fofura ao surgirem falando "Brasil" e a mamãe coruja se derreteu pelo momento, mostrando também a farra das garotinhas pela câmera posicionada na sala de casa.

"Foi moleza assistir o jogo em casa hoje! (Vejam até o final). A melhor copa de toda nossa vida com certeza já é essa!!! SEGURA essas fofuras torcedoras!!! Vai Brasiiiil", disse Marcella Fogaça na legenda.

"Foi bem tranquilo. Pietra e Sophia 1000 contra mamis e papis, só o pó. Estão lindas", "Elas correram mais do que os jogadores nos 90 minutos de jogo, suaram mais que eles", "Ahhh falando Brasiiil... Elas são lindas demais", "Ahhh que graças falando Brasil e a baguncinha boa que elas fizeram", se divertiram os seguidores nos comentários.

Confira o vídeo das filhas de Marcella Fogaça e Joaquim Lopes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cella (@marcellafogaca)

Marcella Fogaça faz desabafo comovente sobre a maternidade

Marcella Fogaça usou as redes sociais para fazer um relato sincero sobre a maternidade. A cantora, casada com o ator Joaquim Lopes e mãe das gêmeas Sophia e Pietra, de 1 ano, confessou que ama ser mãe, contudo, afirmou que algumas vezes sente saudade de ter um tempo só para ela.

"Eu amo ser mãe! Descobri com a maternidade um amor antes intangível, uma explicação sensorial do porque estou aqui na Terra. Mas tem dias que não sei quem sou. Além de mãe. Olho pra mim e não vejo passado e no meu futuro apenas elas", começou ela.

"Não, não são todos os dias. Mas esses dias existem. Quem eu sou, o que gosto de fazer, uma tarde de silêncio sem pensar em nada, sem me preocupar em manter vivas as pessoas mais importantes da minha vida. Comida, rotina, educação, sono, vacinas, fraldas, remédios, choros, acolhimento. Mal consigo fazer o que tenho que fazer, então, o que eu gosto de fazer se encontra no banco. Recuperando um fôlego que parece nunca voltar aos meus pulmões. Olho pras minhas filhas. Estão crescendo. Suas personalidades já começam a aparecer e a desafiar meus gatilhos. Eu sei a mãe que quero ser. Mas também sei que é impossível ser exatamente essa mãe", prosseguiu.

