Joaquim Lopes homenageia o pai no dia em que ele faria 89 anos: ''Esperou eu virar pai pra ir embora''

Apresentador Joaquim Lopes faz linda declaração para o pai, Antonio Lopes, no dia em que ele faria aniversário se estivesse vivo

O apresentador Joaquim Lopes (42) fez questão de prestar uma homenagem para seu pai falecido nas redes sociais no dia em que ele completaria mais um ano de vida.

Nesta terça-feira, 02, Antonio Lopes faria 89 anos se estivesse vivo. Ele faleceu em agosto do ano passado depois de ficar 38 dias internado com covid-19.

O ator emocionou ao fazer uma linda declaração para o pai, ressaltando os valores que foram passados por ele e o grande pai que era, dizendo que Antonio esperou ele se tornar pai das bebês Sophia e Pietra, de um ano, frutos de seu casamento com Marcella Fogaça, para partir.

"Seriam 89 anos hoje. A gente ia tá junto tentando resolver onde seria o almoço. Sua resposta seria: “Onde a sua mãe quiser!” Eu sinto sua falta todo dia… A paternidade é a coisa mais linda e mais solitária que existe. No sentido de que todo pai, quando o nasce o primeiro filho, é único nessa função, e você esperou eu virar pai pra ir embora, para que eu assumisse esse lugar totalmente", começou escrevendo.

"Mas eu queria você por perto pra sempre, que nem você prometeu quando eu tinha 6 anos naquela praia… eu já prometi por aqui também….! Você foi um amigo e uma inspiração. Você levou a sério os nossos sonhos! E me ensinou sobre generosidade e ajudar o outro. Te amo! Seguimos aqui “na luta”", declarou ainda sobre a saudade.

