João Vicente de Castro aposta em aerolook com moletom caríssimo de grife luxuosa

Ator e apresentador João Vicente de Castro é clicado embarcando em aeroporto no Rio de Janeiro

Nesta terça-feira, 30, o ator João Vicente de Castro (40) foi clicado durante seu embarque em um aeroporto na cidade do Rio de Janeiro. Bem humorado e simpático, o apresentador acenou para os fotógrafos que estavam no local.

Mas, o que chamou a atenção nas fotos tiradas do ator foi mesmo o aerolook escolhido para a viagem. Usando um moletom de marca de luxo avaliado em R$ 9 mil, a peça, da cor preta, contém um logo da marca estampando a parte da frente e as mangas.

Para completar o seu aerolook, o famoso apostou em uma calça, também da cor preta, uma bota tratorada, da cor branca, finalizando o seu outfit com um boné preto e um par de óculos escuros. Bastante simpático, o ator acenou para os paparazzos, fazendo sinais com sua mão para posar para as lentes das câmeras dos fotógrafos que estavam no local.

João Vicente de Castro - Créditos: Adão / AgNews

João Vicente de Castro - Créditos: Adão / AgNews



Sabrina Sato abre o jogo sobre projeto na televisão com o ex-namorado, João Vicente de Castro: 'Química boa'

A apresentadora Sabrina Sato chocou seus seguidores ao revelar uma parceria com seu ex-namorado, o ator João Vicente, os dois vão apresentar um novo reality show juntos na TV fechada e ela elogiou o rapaz ao falar sobre a convivência deles. “O novo reality vai ser incrível, vai ser sobre amor, é uma forma linda de você conhecer as pessoas e você se conectar com elas. [Trabalhar] com o João é sempre uma festa, né? Ele é maravilhoso, a gente se dá muito bem, a gente tem uma química boa, uma troca boa e vocês vão poder acompanhar tudo isso”, disse ela no SPFW, segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL. Sabrina Sato e João Vicente de Castro tiveram um relacionamento durante os anos de 2013 e 2015, mostrando que continuam amigos até hoje.

