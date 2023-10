João Guilherme reage ao ver mais um suposto filho de Leonardo

João Guilherme dispara alfinetada ao ver que surgiu mais um falando que pode ser filho do seu pai, o cantor Leonardo

O ator João Guilherme surpreendeu ao reagir ao comentário de que mais um suposto irmão apareceu na web. Desta vez, uma mulher de Goiânia disse que teria tido um suposto filho com o cantor Leonardo, mas que ninguém acredita nisso. Com isso, o ator e uma das irmãs, Monyque, reagiram com mensagens na web.

Monyque foi a primeira a falar do assunto. Ela fez um comentário dizendo que o menino não pode ser filho do seu pai. “Aí vai ficar complicado minha irmã… A criança é mais nova que a vasectomia”, disse ela. Com isso, João respondeu: “Já estão achando que é festa”.

O assunto surgiu nas redes sociais após uma mulher dizer que pode ser filha de Leonardo e comentar que quer fazer um exame de DNA. A mulher é Dyane Akacio, que falou sobre o assunto em uma entrevista e disse que foi bloqueada por Leonardo nas redes sociais.

Ao responder perguntas de seguidores, Dyane disse que não quer o dinheiro do artista, quer apenas saber a verdade. Ela contou que não tem certeza de é mesmo filha dele e por isso quer o exame de DNA. “Não tenho [certeza]. Estamos em busca da verdade”, disse ela. Então, ao ser questionada se está interessada em uma pensão dele, ela negou. “Jamais [iria pedir pensão]. Meu intuito é unicamente saber a verdade. Respeitarei ele, inclusive se não quiser me conhecer”, afirmou.

João Guilherme também comentou sobre a possibilidade de ter mais uma irmã

A família de Leonardo está de braços abertos para receber mais um membro! Isso se depender do filho caçula do cantor, o ator João Guilherme, que decidiu opinar sobre sua suposta irmã perdida. De acordo com a jornalista Fabíola Reipert, uma mulher quer fazer um exame de DNA para comprovar ou não se é herdeira do sertanejo.

Após a notícia circular nas redes sociais, João, que é fruto do relacionamento entre Leonardo e a empresária Naira Ávila, deu uma opinião sincera sobre o caso. Através dos comentários na página de entretenimento ‘Segue a Cami’ no Instagram, o jovem mostrou que está animado com a ideia da família ganhar mais um membro. “Tomara que seja kkk”, João Guilherme declarou em tom de brincadeira.