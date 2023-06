João Guilherme comenta foto da Larissa Manoela e deixa fãs nostálgicos

João Guilherme fez questão de parabenizar uma nova conquista da atriz e deixou os fãs alvoroçados

João Guilherme, balançou as redes sociais, nesta terça-feira, 20. Em meio a rumores de um affair com a atriz Bruna Marquezine, o ator comentou a foto de Larissa Manoela, sua ex-namorada.

Em seu Instagram, Lari publicou alguns cliques em Nova York, onde ela está gravando seu novo filme. A atriz ainda lembrou da primeira vez que viajou para a Big Apple e aproveitou o momento especial para deixar uma mensagem para seus fãs:

"Entre as duas fotos, 7 anos as separam. Hoje, e a primeira vez como turista! Apenas acredite: 'Tudo dá certo no fim, se não deu certo é porque ainda não chegou no fim'. Traição entre Amigas. Minha Pê parando a Times Square", celebrou.

João Guilherme então comemorou a conquista e deixou um comentário carinhoso: “Irado demais manoo” .

Larissa viverá a protagonista no longa, que é uma adaptação do livro de Thalita Rebouças. E quem fez questão de celebrar sua mais nova conquista foi João Guilherme, seu ex-namorado. Lari e João Gui namoraram por mais de um ano no passado e o casal conquistou vários fãs, os mesmos foram à loucura com o comentário do ator na foto do ex-affair.

Os internautas não deixaram a interação entre o ex-casal passar despercebida. "Meu espírito 'jolariano' de 7 anos atrás gritando agora", brincou uma. "Para João, ainda acredito", confessou outra. "Eu torço muito por essa amizade aqui", afirmou uma última.

Bruna Marquezine e João Guilherme já estão juntos há semanas

Será que teremos mesmo o casal formado entre Bruna Marquezine e João Guilherme? Segundo o colunista Thiago Sodré em conversa com o Fofocalizando, o relacionamento dos possíveis pombinhos não é de agora e vem acontecendo há um tempo já.

Mesmo tendo sido vistos juntos somente na semana passada, o colunista afirmou que os dois estão vivendo esse romance desde que a ex-global se mudou para um triplex em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O filho mais novo do cantor sertanejo Leonardo já teria até mesmo visitado o novo apartamento de luxo da atriz.