João Fernandes desabafa sobre criar o filho sozinho após a morte da mãe: "É tudo comigo"

No ar em 'Amor Perfeito', João Fernandes desabafa sobre a batalha para dar conta da criação do pequeno

No ar em Amor Perfeito, o ator João Fernandes contou como está a criação do filho, o fofíssimo Nicolas. Ele é o responsável pela criação do herdeiro desde que a mãe do menino morreu em 2021.

"O mais desafiador é sentir que os sonhos estão sempre mais longe e mais próximos ao mesmo tempo. Não tenho mais como esperar para conquistar um carro, uma casa, trabalhos mais longos/fixos, uma estabilidade financeira", contou ele ao GShow.

O ator disse que tem sempre um sentimento de urgência. "Coisas que tinha tempo para alcançar e planos para conquistar. Agora tudo é mais urgente, preso que deixa tudo mais perto. Porém, tenho que conquistar sozinho, o que deixa tudo mais longe", disse ele.

Aos 24 anos, o ator disse que não teve dúvidas em assumir a criação do pequeno após a partida precoce de Mabel Calzolari, que faleceu após uma doença rara.

"A partida da Mabel aumentou em 200% a responsabilidade, agora é tudo comigo. E tive que aprender a lidar com isso. A gente pensa que o mundo vai ter uma certa clemência da gente quando acontece esse tipo de coisa, mas a verdade é que o tempo passa e só quem sofre as consequências mesmo é a família. As contas não ficam mais baratas, o salário não duplica, o resto do mundo não muda, a gente que tem que correr um dobrado", diz.

MORREU EM 2021

Mabel Calzolari faleceu aos 21 anos de idade após ser diagnosticada com uma doença rara, chamada aracnoidite. Ela teve morte cerebral. A atriz ficou conhecida por ter feito participações na novela Orgulho de Paixão, de 2018.

Quando a morte completou um ano, o ator se pronunciou nas redes sociais. “Um ano sem seu sorriso. Um ano sem a melhor mãe do mundo. Um ano de imensa saudade. O mundo sente sua falta, Dida. Você continua inspirando! Até logo. Obrigado por ser!”, disse ele.