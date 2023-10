João Dória critica aprovação de projeto contra casamento homoafetivo: "Ultraconservador"

Em entrevista à CARAS, João Dória Jr lamentou que o Brasil ainda esteja discutindo sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo

João Dória Jr (65), ex-prefeito de São Paulo, afirmou que o projeto de lei que quer proibir casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil é inconstitucional. Em entrevista à CARAS Brasil, o político disse que é um direito de todos poder escolher com com quem se deve casar.

"Não há razão para isso, as pessoas têm a sua liberdade. Você tem que reconhecer o direito de cada pessoa, cidadão, ele ou ela, de escolher o seu parceiro. Se o parceiro é do mesmo sexo, é uma opção dessa pessoa, não pode o governo interferir. Isso é censurar a vida, limitar a liberdade", argumenta.

Para João, o caso não deve seguir por muito tempo em debate, visto que facilmente pode ser derrubado a partir de uma medida do Supremo Tribunal Federal. Segundo o empresário, a aprovação se trata de uma manobra inconstitucional e ultraconservadora.

"Há chance ainda de corrigir essa deliberação, que ainda não é lei. Não sou jurista, mas entendo que a medida é inconstitucional. Se houve esse avanço ultraconservador de proibir casamentos homoafetivos, uma medida apresentada no Supremo Tribunal Federal, vai derrubar essa lei. Isso se ela chegar a ser votada", afirma.

MARIA GADU DEFENDEU CASAMENTO HOMOAFETIVO

A cantora Maria Gadú fez uma rara aparição com a namorada, Ana Paula Popi, ao fazer um novo post nas redes sociais. Nesta terça-feira, 10, ela relembrou uma foto das duas juntas e trocando um beijo em uma linda paisagem.

Na legenda, a artista manifestou que é contra o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados para proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A cantora contou que quer casar e ter filhos com a amada.

"Cuidem da vida de vocês. Cuidem das famílias de vocês. Bando de machos escrotos querendo ditar sobre vidas. Sempre. Abandonam suas filhas e filhos e ainda tem a PACHORRA de se acharem no direito de decidir sobre o amor alheio. NÃO PASSARÃO. Vamos nos casar, vamos criar e amar nossas crianças e vocês vão ser SEMPRE os imbecis que inventaram o pecado. Nós dizemos SIM ao casamento, SIM a maternidade, SIM ao amor", afirmou.