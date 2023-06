Jessie J revela como descobriu gravidez durante passagem pelo Brasil

Cantora Jessie J conta como descobriu gravidez de Sky, que nasceu dia 19 de maio, no Brasil

No último dia 19 de maio, nasceu o pequeno Sky, primeiro filho da cantora britânica Jessie J, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Chana Safir Coleman. A artista revelou que descobriu que estava esperando um bebê durante sua passagem pelo Brasil, ao compartilhar uma música que escreveu para o primogênito.

“Escrevi essa música anos depois que me disseram que não poderia ter filhos, em 2014. Em 2015, disseram-me que precisava de uma histerectomia para curar a dor que sentia na maioria dos dias. Eu disse não, e em vez disso mudei a minha dieta e fiz uma jornada espiritual para a cura. Em 2021 perdi um bebê, mas nunca perdi as esperanças. Sempre. Nem uma vez. Esperança de que, seja qual for a maneira como me tornei mãe, sempre chegaria a mim no tempo certo. Naturalmente ou não. Eu queria ter um filho…”, começou Jessie, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

“Em setembro de 2022 em um aeroporto do Rio de Janeiro, no Brasil, descobri que estava grávida. Essa música soa tão diferente agora… Eu diria que este é o fim das publicações do bebê. Mas não será. Nunca me senti mais em meu corpo e com um propósito como agora. Quem eu sou como artista é quem eu sou na minha vida. Ser mãe é agora uma grande parte da minha identidade e existência, e vou celebrá-la em todas as oportunidades que tiver. Sky tinha 11 dias nestas fotos”, completou a cantora.

Jessie J posa seminua após o nascimento do primeiro filho: “Rainha”

No último dia 15, a cantora Jessie J surgiu em uma foto em preto e branco em que dispensava sutiã e tapava os mamilos com uma animação de tarja preta, completando o look com uma calcinha preta, exibindo sua tatuagem em sua virilha. “Estou escrevendo isso pra mim e qualquer outra pessoa que precise ler isso. Seu corpo foi um lar para outra pessoa morar por 9 meses. Seus órgãos se moveram e precisam encontrar o caminho de volta para onde estavam antes. Seu útero ainda está se desinflando lentamente. Seus hormônios estão voando e caindo. Seu corpo está trabalhando o mais difícil que já trabalhou. Você está exausto, mas é mágico”, começou escrevendo a mãe de Sky.