Jeremy Renner parabeniza filha: "seu amor tem me curado"

O ator Jeremy Renner, mais conhecido por interpretar o Gavião Arqueiro nos filmes da Marvel, está comemorando o aniversário de 10 anos da filha, Ava.

Nos stories, ele publicou uma declaração para a pré-adolescente e afirmou que seu amor estava o ajudando a se curar, provavelmente fazendo menção ao acidente gravíssimo que sofreu em janeiro deste ano.

"Feliz aniversário de 10 anos para você! Sou muito orgulhoso de você em todas as maneiras. Seus abraços e seu amor tem me curado incrivelmente rápido. Eu estou aqui por você, sou mais forte do que era antes por sua causa. Eu sou seu Pai, seu protetor, e sou somente seu. Eu te amo. Papai", escreveu o astro.

Recentemente, o ator publicou um vídeo andando pela primeira vez. Ele estava usando uma esteira antigravitacional, usada para fisioterapia. Ele explicou que sente somente 40% de seu peso enquanto anda no aparelho.

Ele foi atropelado por uma máquina usada para neve e teve as pernas esmagadas, quebrando mais de 30 ossos. Atualmente, está afastado do trabalho e focado na recuperação.

I now have to find OTHER things to occupy my time so my body can recover from my will. #minduful#intended#recoverypic.twitter.com/TuDFSMVJHY