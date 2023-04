Jeremy Renner comenta que escreveu últimas palavras para sua família após acidente na neve

Nesta quarta-feira, 5, foram revelados trechos de uma entrevista de Jeremy Renner (52) comentando sobre o grave acidente que sofreu em janeiro deste ano.

O astro que foi atropelado por um limpa-neve em sua casa dava detalhes sobre o acidente no trecho da entrevista para o programa matinal da televisão americana “Good Morning America”.

“Se eu estivesse lá, sozinho, seria uma maneira terrível de morrer”, dizia o astro da franquia Vingadores em um primeiro momento.

Porém, Jeremy não estava sozinho no momento do acidente: “Com certeza, eu iria [morrer]. Mas eu não estava sozinho, [estava com] meu sobrinho. Doce Alex. E então o resto do pessoal veio”.

Na entrevista, a apresentadora Diane Sawyer comenta que o ator escreveu suas últimas palavras para a família nas notas de seu celular. Neste momento, Jeremy se emociona e confirma: “Estou escrevendo notas no meu telefone, as últimas palavras para minha família”.

Além da emocionante entrevista com o intérprete do Gavião Arqueiro, o programa matinal americano exibirá trechos da ligação em que a família de Jeremy pedia por socorro.

