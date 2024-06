Jenny Miranda cai no choro e desabafa sobre Bia Miranda: "Só me procurar"

A ex-A Fazenda Jenny Miranda surpreendeu ao falar da gravidez de Bia Miranda, que é sua filha, mas com quem ela não tem mais contato

A ex-A Fazenda e influenciadora digital Jenny Miranda surpreendeu ao falar da gravidez de Bia Miranda, que é sua filha, mas com quem ela não tem mais contato. A jovem compartilhou que está em trabalho de parto e que seu primeiro filho, Kaleb, está prestes a vir aou mundo. Por conta disso, a futura vovó compartilhou um desabafo aos prantos na última segunda-feira, 3.

"Meu coração diz que meu neto está chegando e que minha filha está precisando muito de mim, mas o orgulho dela é muito maior. Espero que ela tenha pessoas do lado dela para estar auxiliando, cuidando e segurando a mão dela", disse Jenny.

"Para mim, seria a maior alegria do mundo estar com ela nesse momento, é o primeiro filho dela. Então, estou por aqui esperando notícias, vou ficar ligadinha na internet. A Bia tem medo de agulha, então não sei se vai ser cesárea ou parto normal, porque ela tem muito medo de agulha, sempre teve, e eu sempre estive do lado dela. Pra mim ela já está com essa criança vindo ao mundo", confessou a influenciadora.

Em seguida, ela mandou um recado para a herdeira. "Já fico imaginando a cena dela com medo de agulha, dela se sentindo sozinha. Filha, estou aqui orando por você, orando pelo Kaleb, vai dar tudo certo. Quando quiser, é só me procurar", encerrou.

Acompanhar de longe

Jenny sabe em qual maternidade Bia dará à luz, mas afirmou que não pretende ir ao hospital, pois tem certeza de que não poderá acompanhar o parto nem ter contato com a filha. Por isso, prefere acompanhar as notícias à distância. "Eu sei que vou ser humilhada e não vão deixar eu entrar. Não vou conseguir ver e vou ficar mais nervosa ainda. Por isso eu vou ficar acompanhando por aqui. Acho que de hoje não passa", explicou.