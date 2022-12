Jennifer Lopez recebe presente milionário de Ben Affleck

Primeiro natal como casados, Ben Affleck não poupa para presentear Jennifer Lopez

O ator Ben Affleck (50) decidiu não poupar para presentear sua amada, a atriz e cantora Jennifer Lopez (53)! Passando o primeiro natal como oficialmente casados, o artista escolheu um presente para lá de luxuoso para sua esposa.

Com tudo pronto para a celebração na casa dos mais novos marido e mulher do mundo do cinema, o ator decidiu ajudar sua esposa, que gosta de fazer suas festas virarem grandes acontecimentos. O casamento dos dois, por exemplo, foi comparado ao casamento real, em termos de relevância e gastos.

Assim, Ben escolheu um grande presente, como presente de reconciliação pelos problemas que enfrentaram nos últimos meses. Então, o ator de ‘Batman’ escolheu algumas joias de diamantes para Jennifer, uma viagem romântica e outros presentes. O ator também, supostamente, preparou um presente surpresa que não foi revelado pela imprensa americana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jennifer Lopez (@jlo)



Sra. Affleck!

Recentemente, Jennifer Lopez comentou sobre pegar o sobrenome de Ben Affleck para si e sobre a repercussão negativa que isso teve. "As pessoas ainda vão me chamar de Jennifer Lopez. Mas meu nome legal será a Sra. Affleck porque nos unimos. Nós somos marido e mulher. Me orgulho disso. Eu não acho que isso seja um problema”, comentou a artista.