Jennifer Lopez posa de toalha e com joia em homenagem a Ben Affleck

A estrela estava fazendo sua rotina de skincare e aproveitou para compartilhar com seus seguidores

Jennifer Lopez (53) compartilhou com seus seguidores o colar que mandou fazer com o nome de seu marido, o ator Ben Affleck (50), nesta quarta-feira (15), para fazer um vídeo em seu Instagram. A cantora e atriz apareceu enrolada apenas em uma toalha, avisando que tinha acabado de sair do banho. No pescoço, ela tinha uma jóia em ouro, escrito "BEN" em letras maiúsculas, e com um pingente de coração também de ouro.

A estrela aproveitou o vídeo para promover sua linha de skincare, avisando que tinha andado ocupada e meio com preguiça de se cuidar.

Jen e Ben namoraram de 2002 a 2004, chegando a ficar noivos. Os dois retomaram o romance em 2021. Nas quase duas décadas afastadas, eles se casaram e tiveram filhos com outras pessoas - ela tem os gêmeos Max e Emme, de 15 anos, com o cantor Marc Anthony, e ele é pai de Violet, de 17, Seraphina, de 14, e Samuel, de 11, com Jennifer Garner.

No Valentine's Day, que é o dia dos namorados em alguns países, Os dois revelaram uma novidade para os fãs por meio de um post nas redes sociais, o casal o amor deles com tatuagens de casal na pele.

Jennifer tatuou o símbolo do infinito com os nomes do casal escritos em letra cursiva. Por sua vez, Ben tatuou duas flechas cruzadas e com as iniciais dos nomes deles, as letras J e B.

Jennifer Lopez é acusada de usar filtros para esconder rugas e marcas no rosto

A desconfiança entre os internautas surgiu após a atriz e cantora de 53 anos gravar um vídeo publicitário para suas redes sociais. Em determinado momento do clipe, a famosa aproxima o rosto da câmera, e, automaticamente, a textura da pele em torno dos olhos – com todos os seus tracinhos naturais – fica evidente.

"Gente, ela vende produtos de skincare, claro que é errado usar filtros", comentou um seguidor na época.