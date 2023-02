Jennifer Lopez está vendendo sua mansão e pede uma fortuna!

Jennifer Lopez está vendendo a casa meses depois de se casar com Ben Affleck

Jennifer Lopez (53) colocou a mansão de sua família em Bel Air, na Califórnia, Estados Unidos, por US $42.500.000, equivalente a R$214,91 milhões de reais. Ela está vendendo a propriedade apenas alguns meses depois de se casar com Ben Affleck (50).

Segundo a descrição da enorme propriedade, feita pela imobiliária responsável, a casa "rara e extraordinária" está localizada em oito "hectares inspiradores" de terra.

Inicialmente, a ideia da cantora era apenas reformar a grande mansão que possui um total de nove quartos e treze banheiros, mas após o casamento acabou mudando de ideia e decidiu colocar à venda.

Em entrevista recente no programa The Today Show, durante a promoção de seu novo filme, Casamento Armado, a atriz se abriu e disse que 2022 foi o melhor ano de sua vida, desde que seus filhos nasceram por causa de sua mudança com o seu agora marido, Ben Affleck.

“Nós nos mudamos juntos, as crianças se mudaram junto com a gente, então tem sido uma transição emocional muito gentil com a gente”, disse ela ao Today. “Mas ao mesmo tempo, todos os nossos sonhos estão se tornando realidade, foi um ano fenomenal. Melhor ano da minha vida, eu acho, desde que meus filhos nasceram”, ela adicionou.

A mansão foi construída em 1940 e tem um projeto original feito pelo arquiteto Samuel Marx. A mansão foi construída e está repleta de madeira, pedras e vidros, com direito a bar, lareira, uma cozinha para um chef, sala de jogos, biblioteca, um camarim, piscina, uma sala de projeção com ocupação para 30 pessoas, uma academia e para fechar, ainda possui um anfiteatro com 100 lugares.

Além de todos estes cômodos, a mansão da cantora ainda possui uma garagem com uma ocupação total para até 30 carros. Sem contar o lago com praia, um pavilhão de entretenimento com cozinha e uma horta orgânica.

Jennifer comprou a mansão em 2016 da atriz Sela Ward, pelo valor de US$ 28 milhões, o equivalente a R$ 141,59 milhões.