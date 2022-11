Jennifer Aniston lamenta a morte do pai: 'Em paz e sem dor'

Jennifer Aniston lamenta a morte do pai, o ator John Anthony Aniston, de 86 anos, e escreve homenagem emocionante

O ator John Anthony Aniston, pai da atriz Jennifer Aniston (53), faleceu na última sexta-feira, dia 11, aos 86 anos de idade. Ele ficou conhecido pela sua atuação na série americana "Days of our Lives", no papel de Victor Kiriakis, e nesta segunda-feira, dia 14, recebeu uma linda homenagem da filha nas redes sociais.

Jennifer publicou uma sequência de fotos ao lado do pai e escreveu: “Doce papai…⁣ John Anthony Aniston⁣. Você foi um dos seres humanos mais bonitos que eu já conheci. Estou muito grata por você ter subido aos céus em paz - e sem dor. E no dia 11/11, nada menos! Você sempre teve um timing perfeito”, começou a atriz.

“Esse número terá para sempre um significado ainda maior para mim agora. Eu vou te amar até o fim dos tempos.⁣ Não deixe de me visitar", finalizou Jennifer.

A atriz recebeu muito apoio e carinho dos fãs através dos comentários da publicação, inclusive da brasileira, Danielle Winits (48), que escreveu: “Enviando amor do Brasil e do fundo do meu coração, Jen.”

