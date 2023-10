Jayme Periard revela que teve carta enviada para Papa Francisco abençoada

Jayme Periard abriu o jogo sobre a fama durante entrevista ao Ser Artista Podcast

Jayme Periard (62) é o próximo convidado do Ser Artista Podcast, de Marcus Montenegro, que será disponibilizado na próxima quarta-feira, 11, às 20h, no YouTube. O ator está em cartaz com A Quebra, monólogo sobre a pedofilia na instituição católica. De acordo com informações obtidas pela CARAS Brasil, ele abriu o jogo sobre a fama durante a entrevista e revelou que teve carta enviada para Papa Francisco (86) abençoada.

"Estou recebendo muito apoio da igreja católica, dos sacerdotes e relatos escritos. Eu mandei uma carta para o Papa comunicando sobre o espetáculo e eles responderam e abençoaram", compartilhou Jayme Periard .

Com uma longa trajetória no meio artístico, o ator também relembrou aprendizados com antigos colegas: "Se você faz algum trabalho ao lado de grandes nomes como Paulo Goulart, Tarciso Meira, Francisco Cuoco, Jorge Dória, e você não aprendeu nada com eles, alguma coisa está errada. Tudo que o ator faz hoje em dia, essas pessoas que criaram".

"Quando eu vi a Nathália Timberg, eu pensava: 'Nossa que gigantesco? O que é isso? Que domínio na profissão, que paixão!'. Isso tudo ficou em mim. Eles não são mitos para mim, sempre trabalhamos juntos, de igual pra igual, mas eu sinto um amor muito profundo. Toda vez que eu faço um trabalho, eu volto para eles nas minhas memórias e referências", acrescentou.

Jayme Periard ainda refletiu sobre a maneira como lidou com a fama em seus 40 anos de carreira: "A fama, como qualquer coisa do resultado do seu trabalho, é ótima. Só que é uma grande armadilha, porque ela não é palpável ou concreta. As pessoas passam a tratar diferente. Eu sempre tentei lidar com a fama com muita naturalidade e calma".