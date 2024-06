Jaquelline desabafa após vazamento de affair de Lucas Souza: ‘Pessoa errada’

Jaquelline Grohalski desabafa e rebate acusações após vazamento de vídeo íntimo de seu ex-namorado, Lucas Souza, com Laéllyo Mesquita

Na tarde deste domingo, 9, Jaquelline Grohalski quebrou o silêncio após o vazamento de um vídeo íntimo envolvendo um antigo affair de Lucas Souza com Laéllyo Mesquita, com quem viveu uma desavença recentemente. Em suas redes sociais, a ex-namorada do artista e campeã de ‘A Fazenda’ desabafou sobre os ataques recebidos e rebateu as acusações.

Através de seu perfil no antigo Twitter, Jaquelline lamentou discretamente o ocorrido, sem mencionar nomes do ex-namorado ou do stylist. Além disso, a cantora reforçou que não possui qualquer relação com a polêmica ou o vazamento do vídeo, mas deu a entender que está recebendo mensagens de ódio por conta das imagens.

“Estão direcionando ódio para pessoa errada, mas nada de novo, a corda sempre pende para o outro lado quando se é mulher em uma situação, mesmo que não tenha contribuído em nada para qualquer coisa!”, Jaquelline desabafou em meio a polêmica com o ex-namorado, que já havia revelado sua sexualidade no passado, mas não assumiu o relacionamento e foi exposto.

Estão direcionando ódio para pessoa errada, mas nada de novo, a corda sempre pende para o outro lado quando se é mulher em uma situação, mesmo que não tenha contribuído em nada para qualquer coisa! — Jaquelline 🌸 (@JaqueGrohalski) June 9, 2024

Para quem não acompanhou, no sábado, 8, a jornalista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', divulgou um vídeo pessoal do famoso ao lado de um suposto ex-affair. Logo após o registro vir à público, Lucas Souza precisou ser levado ao hospital ao enfrentar crise de ansiedade e hipertensão. Depois de receber alta, ele se pronunciou sobre o romance.

"Passando aqui para falar para vocês que está tudo certo. Quero agradecer todas as mensagens de carinho que me mandaram, por tudo. Eu não estou 100% ainda, mas hoje tenho um compromisso de trabalho e como todo mundo sabe, o trabalho para mim é muito importante", iniciou, sem entrar em detalhes sobre o ocorrido.

"Sempre procuro cumprir com excelência, e não vai ser hoje que vou deixar de fazer alguma atividade, apesar do médico ter falado para ficar em repouso. Eu vou porque amo o que eu faço, independente de qualquer coisa, não vou parar", completou o ex-marido da cantora Jojo Todynho e ex-namorado de Jaquelline Grohalski.

Ex-affair de Lucas Souza se pronuncia e expõe detalhes do relacionamento:

Após o vazamento de um vídeo íntimo, o designer de moda Laéllyo Mesquita, ex-affair de Lucas Souza, decidiu se manifestar em suas redes sociais. Além de rebater as acusações de que teria divulgado o vídeo para se promover, ele revelou novos detalhes sobre o relacionamento, mencionando desde traições até agressões.

Através dos stories do Instagram, Laéllyo apareceu visivelmente abalado com a repercussão das imagens e negou que tenha sido o responsável pelo vazamento: “Quem fez esse vídeo foi o próprio Lucas quando a gente estava junto E estávamos bem e assim como ele eu confiei nas pessoas”, iniciou seu relato e detalhou seu relacionamento com o ex-militar.