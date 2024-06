Ex-affair de Lucas Souza se pronuncia e expõe detalhes da relação: ‘Traição'

Após vazamento de vídeo íntimo, ex-affair se manifesta em desabafo e revela detalhes de seu antigo relacionamento com Lucas Souza

Após o vazamento de um vídeo íntimo, o designer de moda Laéllyo Mesquita, ex-affair de Lucas Souza, decidiu se manifestar em suas redes sociais. Além de rebater as acusações de que teria divulgado o vídeo para se promover, ele revelou novos detalhes sobre o relacionamento, mencionando desde traições até agressões.

Através dos stories de seu perfil Instagram, Laéllyo apareceu visivelmente abalado com a repercussão das imagens e negou que tenha sido o responsável pelo vazamento: “Quem fez esse vídeo foi o próprio Lucas quando a gente estava junto, de quando estávamos bem e assim como ele eu confiei nas pessoas”, iniciou seu relato.

Em seguida, Laéllyo deu a entender que tanto ele quanto Lucas compartilharam o vídeo com amigos próximos enquanto estavam se relacionando, e agora, alguém divulgou as imagens. Além disso, o designer afirmou estar com a consciência tranquila, já que nunca expôs o relacionamento e nem pretendia revelar o affair.

“Eu tô triste, mas eu tô de alma lavada e com a cabeça limpa, porque eu sei que tudo que eu tinha para fazer, eu fiz! Eu nunca expus a sexualidade do Lucas, nem nada da nossa relação. A gente passou um certo período, quase seis meses juntos. Fiquei em São Paulo, ele foi para minha casa, foi para Curitiba, tudo e não quis expor nada na internet”, disse.

“Nada exclusivamente nada, em respeito a ele, em respeito a família dele, em respeito porque era um relacionamento entre nós dois. Nunca fiz mídia nenhuma, nunca fui atrás de nada porque eu sempre quis e quero ser conhecido através do meu trabalho não através de fofoca”, o designer de moda disparou e rebateu as acusações.

Na sequência, Laéllyo negou que tenha vontade de entrar em algum reality show e revelou que chegou a receber propostas para divulgar o romance e prejudicar Lucas: “Eu tive várias oportunidades para poder entrar em reality e para poder prejudicar o Lucas e nunca fiz isso. Jamais fiz isso em respeito a minha história e a história dele”, disse.

“Quando ele estava na Fazenda poderia ter mandado os vídeos do que eu passei na minha relação com Lucas, de traição, e agressão, de tudo que passou, quem sabe fui eu que vivi, eu e ele”, completou o designer, que disse que esteve ao lado do ex-militar desde que ele terminou o casamento com a cantora Jojo Todynho.

Lucas Souza foi hospitalizado após vazamento de vídeo:

Para quem não acompanhou, no sábado, 8, a jornalista Fábia Oliveira, do site 'Metrópoles', divulgou um vídeo pessoal do famoso ao lado de um suposto ex-affair. Logo após o registro vir à público, Lucas Souza precisou ser levado ao hospital ao enfrentar crise de ansiedade e hipertensão. Depois de receber alta, ele se pronunciou sobre o romance.