Jakelyne Oliveira combina look com Mariano e fãs elogiam: "Casal lindo"

A modelo Jakelyne Oliveira e o cantor Mariano foram elogiados pelos fãs ao surgiram usando um look jeans nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 20/07/2022, às 19h50

Jakelyne Oliveira (29) e Mariano (35) receberam uma chuva de elogios ao surgirem usando looks combinando nas redes sociais na noite desta quarta-feira, 20.

Em seu perfil no Instagram, a modelo e ex-participante da A Fazenda publicou uma foto em que ela e o amado aparecem abraçadinhos, usando uma calça e uma camisa jeans com tom escuro.

Jake aproveitou o registro para se declarar para o cantor sertanejo. "A cada dia você me surpreende mais e eu sinceramente só sei agradecer a Deus por te ter ao meu lado", afirmou a famosa no começo da legenda.

E completou: "Obrigada por me apoiar, me incentivar, enfrentar os desafios ao meu lado e acreditar no meu potencial, mesmo quando eu mesma não acredito, obrigada principalmente por me ajudar a superar meus medos e traumas do passado… Eu te amo, Ricardo Mariano."

Os internautas elogiaram o casal. "Meu Deus, que casal lindo", disse uma seguidora. "Que Deus abençoe sempre o amor e a vida de vocês", desejou outra. "Vocês transmitem muita leveza, luz e amor", comentou uma fã. "Perfeição existe e se chama Malyne", afirmou mais uma, citando o apelido carinho do casal.

Confira a foto de Jakelyne e Mariano com o look combinando:

Cliques românticos no Maranhão

Recentemente, Mariano e Jakelyne viajaram para São Luís, no Maranhão para participarem do São João da Thay, de Thaynara OG (30). Após a viagem, é claro que os dois, que não costumam esconder o quanto são apaixonados um pelo outro, aproveitaram para se declararem.

No Instagram, o cantor e a influenciadora digital fizeram uma publicação conjunta de um momento romântico vivido entre eles. "Mais uma viagem juntos, dessa vez no Maranhão", escreveram na legenda do post.

