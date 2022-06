Mariano e Jakelyne protagonizam cliques românticos no Maranhão

Durante viagem, Mariano e Jakelyne surgem juntinhos em sequência de fotos

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 12h45

Nesta semana, praticamente todos os famosos viajaram para São Luís, no Maranhão, por causa do São João da Thay, de Thaynara Og (30). Entre as celebridades presentes no evento, estavam Mariano (35) e Jakelyne (29).

Após a viagem, é claro que os dois, que não costumam esconder o quanto são apaixonados um pelo outro, aproveitaram para se declararem.

No Instagram, o cantor e a influenciadora digital fizeram uma publicação conjunta de um momento romântico vivido entre eles.

Na sequência de três imagens, feitas por Lucas Albert, é possível ver o casal -que se conheceu no reality A Fazenda- trocando olhares carinhosos e sorrisos na frente de uma linda paisagem.

“Mais uma viagem juntos, dessa vez no Maranhão”, escreveram na legenda do post.

Só para não perder o costume, os fãs lotaram eles de elogios. “O casal mais lindo do mundo”, afirmou uma. “Que deus os abençoe sempre”, desejou outra. “É muita perfeição”, se derreteu uma terceira. “Que viagem top, vocês arrasam demais”, comentou mais uma.

Veja os cliques românticos de Mariano e Jakelyne no Maranhão: