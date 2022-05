Jade Seba e Bruno Guedes revelam o tema da festa de aniversário do filho, Zion

Jade Seba e Bruno Guedes escolhem tema especial para a família: 'O Bruno teve uma festinha do mesmo tema'

CARAS Digital Publicado em 16/05/2022, às 16h46

A influenciadora digital Jade Seba e o marido, o ator Bruno Guedes, estão empolgados com os detalhes da festa de aniversário de 3 anos do filho, Zion. A celebração acontecerá no dia 22 de maio no Rio de Janeiro e terá o tema do filme O Rei Leão.

A escolha do tema da festa

“A gente guarda esse tema desde o primeiro aninho do Zion. Em todos os mesversários, fizemos com um tema da Disney. Justo quando seria a festa, veio a pandemia e adiou os nossos planos. É um filme muito especial para nós, especialmente para o Bruno, que é muito fã e, inclusive, teve uma festinha do mesmo tema, e também aos três anos”, disse ela.

A festa contará com brinquedos infláveis e atividades lúdicas para as crianças. “Sou superfesteira e sempre sonhei em fazer o aniversário do meu filho. Há uma expectativa maior, por conta dessa longa espera de dois anos, com todos vacinados e em segurança. Estamos preparando cada detalhe com muito carinho e de acordo com os gostos do Zion e das crianças que estarão presentes”, declarou.

