Jade Picon surpreende com antes e depois ao lado de Marina Ruy Barbosa

Nesta noite de quarta-feira, 9, a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon encantou seus seguidores ao fazer declaração para a atriz e empresária Marina Ruy Barbosa. Em seu Instagram, a morena contou o quanto admira a amiga.

"Cresci te admirando e hoje posso te aplaudir de perto!", escreveu Jade na legenda da publicação. No álbum de fotos, a participante destaque do BBB 22 compartilhou fotos antigas ao lado da vilã de Fuzuê. Com isso, a influenciadora pode comparar a passagem do tempo por meio de fotos.

A primeira mostra um clique feita na noite de hoje, durante participação em evento. Em seguida, as duas posaram juntas na época em que Jade havia apostado em um cabelo loiro platinado. Para finalizar, Jade compartilhou uma foto ainda criança ao lado de Marina, que também era super jovem.

Nos comentários, a atriz não conteve sua emoção com a declaração. "Jadeee, te amo. Obrigada!" escreveu Marina. Outros seguidores também demonstraram seu carinho pela dupla. "Que lindaaas", escreveu a atriz Pathy de Jesus."Lindas do meu coração", disparou fã. "Duas maravilhosas!", enalteceu outro.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JADE 🌪 (@jadepicon)

Marina Ruy Barbosa faz rara aparição pública com namorado

Nesta quarta-feira, 9, a atriz Marina Ruy Barbosateve uma noite especial ao lançar o primeiro desfile de sua marca de roupas no Rio de Janeiro. Na ocasião, a vilã de Fuzuê contou com a presença de seu novo namorado, o empresário Abdul Fares, que raramente faz aparições públicas com a amada.

Os dois estão juntos há pouco tempo e o namoro se tornou público em julho, quando eles foram flagrados juntos em um evento. Porém, eles só assumiram o relacionamento agora e preferem manter o romance de forma discreta.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do site Splash, Abdul Fares é descendente de libaneses e sócio de uma marca de serviço digital. Ele tem investimentos no ramo imobiliário e é diretor de uma loja de móveis, e sócio em outras empresas.