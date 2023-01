Jade Picon faz boa ação e devolve peixe ao mar em praia do Rio

Amiga dos animais! Jade Picon foi a praia treinar e ajudou a salvar a vida de um peixinho

Como de costume, Jade Picon (21) foi à praia no Rio de Janeiro para mais um dia intenso de treino. A intérprete de Chiara na novela Travessia faz o mesmo percurso quase todos os dias para manter o corpo sarado. Mas nesta terça-feira, 24, a atriz teve uma surpresa enquanto curtia o sol na Barra da Tijuca: um peixinho fora do mar.

Com biquíni cavado e boné preto, Jade exibiu o tanquinho e correu na areia da praia acompanhada de uma amiga, mas pausou a caminhada assim que notou a presença do peixe desorientado longe da água. A atriz então pegou o pequeno animal com as mãos e o devolveu para o mar, fazendo ondas para ajudá-lo a encontrar o seu caminho de volta para o oceano.

Salvar animais pode estar fora do planejado, mas ultimamente a agenda de Jade conta sempre com um treino em alguma praia do Rio de Janeiro. Além de curtir fazer exercícios físicos, a gata tem um novo hobby fitness e joga futvôlei só de biquíni na orla com frequência. Picon também está atrelada diretamente a causa animal, pois é vegetariana.

Jade Picon devolve peixe ao mar - Foto: Francisco Silva / AgNews

Jade Picon rebate críticas dos brothers sobre romance com P.A

Eita! Parece que Jade Picon não curtiu nada ser citada em uma conversa no BBB 23! Na última segunda-feira, 23, a atriz ouviu seu nome em uma conversa sobre estratégia de jogo entre Bruna Griphao (23) e Larissa (24). As sisters comentavam que Jade Picon só ficou com P.A depois que soube que o casal era bem-vindo pelo público, quando os participantes da Casa de Vidro entraram com informações externas.

A ex-BBB partiu pro Twitter e comentou a citação: “Respira e conta até três”, escreveu, além de curtir alguns comentários sobre o assunto: “Se tem algo que me machuca e me deixa com raiva é insinuarem que 'Jadré' só rolou porque souberam que havia uma torcida pelo casal, sendo que foi acontecendo desde o primeiro dia”, disse uma fã.