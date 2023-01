BBB 23: Jade Picon rebate críticas dos brothers sobre romance com P.A: "Respira"

Jade Picon não gostou de ter o relacionamento citado como estratégia de jogo pelos brothers do BBB 23

Jade Picon (21) usou as redes sociais para falar dos comentários que recebeu dos brothers do BBB 23 sobre o seu romance com Paulo André (24) na edição anterior do reality.

No Quarto do Líder, Bruna Griphao (23) e Larissa (24) conversavam com outros confinados sobre os relacionamentos do programa e citaram os ex-BBBs como estratégia de jogo.

De acordo com eles, Jade e P.A só ficaram juntos após terem as informações dos participantes da Casa de Vidro sobre a torcida dos fãs.

Picon comentou o assunto: "Respira e conta até três". Além disso, ela curtiu algumas postagens dos internautas sobre a situação.

Entre as postagens, estava a seguinte opinião:"Se tem algo que me machuca e me deixa com raiva é insinuarem que 'Jadré' só rolou porque souberam que havia uma torcida pelo casal, sendo que foi acontecendo desde o primeiro dia. Eles só não foram emocionados, eles tinham química, sintonia, carinho e respeito, diferente de uns aí dessa edição", escreveu uma fã.

