Jade Picon contra sobre 'fora' que levou durante a Semana de Moda em Paris: 'Muito para frente'

No PodDelas, Jade Picon revelou que não tem vergonha de demonstrar para a pessoa quando está interessada

Gente como a gente, Jade Picon também tem seus dias de luta. A influenciadora, conhecida pelos seus belos olhos azuis, revelou em entrevista ao podcast PodDelas que levou um 'fora' recentemente, durante sua viagem para a Semana de Moda em Paris.

Para curtir a viagem, a ex-BBB contou que resolveu aproveitar a noite em uma balada ao lado dos seus amigos, no entanto, não demorou muito para que um rapaz lhe chamasse a atenção. A influencer então revelou ser 'muito para frente', Jade confessou que não se importa de chegar nos rapazes para conversar.

"Eu vejo alguém que eu acho interessante e eu vou conversar com a pessoa. Não que eu vá chegar e já querer beijar a pessoa, mas vou me aproximar", explicou. "Ainda mais quando eu estou na Europa, eu adoro falar novas línguas", complementou.

Durante a noitada, 'um rapaz estiloso, descolado e loirinho', segundo a descrição de Jade, despertou seu interesse. "Vou falar com ele", relembrou a artista sobre sua decisão, mesmo sem nunca antes terem conversado.

Jade então contou que o rapaz estava no camarote do lado e caminhou até ele, cutucou seu ombro e lhe cumprimentou. Porém, de imediato, o gringo fez questão de apresentar a namorada, que estava o acompanhando. "Ele percebeu que eu estava querendo conversar, aí a namorada dele me falou 'oi'", relatou.

Diante da situação constrangedora, Jade revelou não ter dito nada, já que apenas se afastou dois dois enquanto dançava. "Eu saí dançando como se nada tivesse acontecido", se divertiu ao lembrar. Boo Unzueta, apresentadora do podcast ao lado de Tata Estaniecki, então, garantiu que estava 'tudo bem levar um fora de um cara que namora'.

E há males que vem pro bem, "Foi uma questão de tempo", confessou Jade depois, "Eu falava para Nina [sua amiga], 'eu pedi uma alimentação, Deus me deu um banquete'", garantiu sobre o affair que acabou encontrando em Paris depois do ‘fora’.

